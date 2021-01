Schladming heute live: Wer zeigt / überträgt den Nachtslalom im TV und Livestream?

Die Ski-Herren bleiben nach dem Hahnenkamm-Rennen in Österreich! Am heutigen Dienstag steigt der legendäre Nachtslalom in Schladming. Wer das Rennen heute live im TV und Livestream zeigt bzw. überträgt, verrät Euch SPOX.

Jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN sichern und den Nachtslalom im Eurosport-Channel live und in voller Länge sehen!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ski alpin - Nachtslalom in Schladming: Start und Zeitplan

Der Nachtslalom steigt am heutigen Dienstag - hier gibt es alle wichtigen Informationen zum Wintersport-Event im Überblick:

Datum: 26. Januar

26. Januar Uhrzeit 1. Durchgang: 17.45 Uhr

17.45 Uhr Uhrzeit 2. Durchgang: 20.45 Uhr



20.45 Uhr Ort: Auf der Planai in Schladming, Österreich

Auf der Planai in Schladming, Österreich Zuschauer: nicht zugelassen

Wer zeigt / überträgt den Nachtslalom im TV und Livestream?

Durch die Kooperation mit Eurosport, der den Nachtslalom auch im Free-TV zeigt, könnt Ihr die Ski-Techniker live bei DAZN sehen. Die Übertragung des ersten Durchgangs startet um 17.35 Uhr.

Neben dem Slalom in Schladming könnt Ihr bei DAZN auch die anderen Ski-Alpin-Events, Skispringen und Rodeln sehen. Aber auch Freunde des runden Leders kommen beim Streaminganbieter voll auf ihre Kosten.

So könnt Ihr die Champions League, die Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga sehen. US-Sport (NFL, NBA, NHL, MLB), Tennis, Motorsport, Kampfsport und Darts gibt es ebenfalls beim "Netflix des Sports".

Das Abonnenemt kostet Euch 11,99 Euro im Monat oder 111,99 Euro jährlich. Vorher könnt Ihr das Angebot mit dem kostenlosen Probemonat testen.

Darüber hinaus überträgt auch der Bayerische Rundfunk den Nachtslalom. Bernd Schmelzer und Rainer Schönfelder fungieren als Kommentator. Felix Neureuther ist Experte.

In Österreich übernimmt der ORF die Übertragung. Der Sender startet um 17 Uhr mit der Live-Sendung, dort begleiten Euch Moderator Christian Diendorfer und Kommentator Peter Brunner.

Schladming heute live: Der Nachtslalom im Liveticker

Bei SPOX habt Ihr außerdem die Möglichkeit, auf den ausführlichen Liveticker zurückzugreifen. Dort verpasst Ihr keine wichtigen Momente aus Schladming - hier entlang.

Ski alpin: Der Gesamtweltcupstand der Herren

Der Gesamtweltcup:

Rang Fahrer Punkte 1. Alexis Pinturault 778 2. Aleksander Aamodt Kilde 560 3. Marco Odermatt 527 4. Marco Schwarz 466 5. Filip Zubcic 462

Der Slalomweltcup:

Mit Linus Straßer hat Deutschland wieder eine Slalom-Hoffnung. Der Sieger des Slaloms von Zagreb ist Vierter im Gesamtklassement.