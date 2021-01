Nur einen Tag nach dem Super-G in Kitzbühel sind die Techniker im Ski-alpin-Zirkus in der Steiermark am Start. Auf der Planai in Schladming steht der Slalom an. Hier könnt Ihr das Nightrace im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Ski alpin: Slalom auf der Planai in Schladming heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Aus deutscher Sicht sind die Augen vor allem auf Linus Straßer gerichtet. Der Münchner präsentierte sich zuletzt in exzellenter Form. Straßer gewann am Bärenberg in Zagreb und fuhr auch in Adelboden auf das Podest.

Vor Beginn:

Traditionell ist das Rennen auf der Planai ein Nightrace. Dementsprechend spät wird gestartet. Der erste Durchgang ist für 17:45 Uhr angesetzt, Der zweite Lauf wird ab circa 20.45 Uhr über die Bühne gehen.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Slaloms in Schladming.

Ski alpin: Slalom auf der Planai in Schladming heute live im TV und Livestream

Das Rennen in Schladming ist auch im Free-TV zu sehen. Eurosport überträgt beide Durchgänge, der BR zumindest das Finale im frei empfangbaren Fernsehen. Der erste Lauf des Slaloms wird auf dem Facebook-Kanal von BR24Wintersport als Livestream angeboten.

Außerdem könnt Ihr bei DAZN die Livestreams zum ersten und zweiten Durchgang abrufen. Der Streamingdienst hat durch die Kooperation mit Eurosport auch alle Inhalte des Sportsenders auf der Plattform. Mit dem Probemonat könnt Ihr das Rennen sogar gratis sehen. Hier entlang.

Ski alpin: Gesamtweltcup-Stand der Herren