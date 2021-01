Ski alpin: Riesenslalom in Adelboden erneut von schwerem Sturz überschattet

Ein schwerer Sturz hat den zweiten Riesenslalom in Adelboden überschattet. Der US-Amerikaner Tommy Ford musste mit dem Hubschrauber ins nahe gelegene Krankenhaus in Bern geflogen werden.

Ford war im steilen Zielhang drei Tore vor Schluss gestürzt. Der 31-Jährige verlor die Kontrolle über den Außenski, fuhr durch ein Tor und fiel mit dem Oberkörper vorne über. Danach schlug er mit dem Kopf auf die harte Piste auf und krachte in einen Fangzaun.

Dort wurde er minutenlang behandelt. Offenbar wurde ihm auch eine Infusion vor seinem Abtransport mit dem Hubschrauber gelegt.

"Das hat nicht so gut ausgeschaut", sagte der zu diesem Zeitpunkt führende Schweizer Loic Meillard im ZDF. Das Rennen wurde unterbrochen und nach gut einer halben Stunde fortgesetzt (hier geht es zum Liveticker des Riesenslaloms in Adelboden).

Schon am Freitag hatte sich der Norweger Lucas Braathen beim ersten Riesenslalom in Adelboden am Knie verletzt. Der 20 Jahre alte Sieger von Sölden erlitt bei einem Sturz eine Seitenbandverletzung im Knie und muss operiert werden. Für Supertalent Braathen ist die Saison beendet.