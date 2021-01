Ski alpin heute live: Riesenslalom der Damen am Kronplatz im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstag findet der Riesenslalom der Frauen am Kronplatz statt. SPOX verrät Euch, wann das Event startet und wo Ihr die beiden Durchgänge live im TV, Livestream sowie im Liveticker verfolgen könnt.

Ski alpin heute live: Alle Infos zum Riesenslalom der Damen

Die Damen bekommen nur eine kurze Verschnaufpause. Bereits wenige Tage nach dem letzten Speedrennen in Crans-Montana kommt es am heutigen Dienstag (26. Januar) zum Riesenslalom im Südtiroler Pustertal. Gefahren wird auf der anspruchsvollen Erta-Piste am 2275 Meter hohen Berg Kronplatz.

Um 10.30 Uhr geht der erste Lauf los, ehe das Finale drei Stunden später um 13.30 Uhr startet. Andrea Filser sorgte zuletzt für die ersten Weltcuppunkte der deutschen Riesenslalomfrauen. Beim Sieg von Kranjska Gora wurde sie 22.

Ski alpin: Der Wintersport-Tag im Überblick

Am Abend kommt es noch zum Nachtslalom der Herren auf der Planai in Schladming.

Termin Uhrzeit Veranstaltung Sieger 26. Januar 10.30 Uhr 1. Durchgang Riesenslalom - 26. Januar 13.30 Uhr 2. Durchgang Riesenslalom - 26. Januar 17.45 Uhr 1. Durchgang Nachtslalom (Schladming) - 26. Januar 20.45 Uhr 2. Durchgang Nachtslalom -

Riesenslalom am Kronplatz heute live im TV und Livestream

Den Riesenslalom könnt Ihr im frei empfangbaren Fernsehen sowohl im BR als auch bei Eurosport sehen. Das ZDF oder die ARD übertragen das Rennen ausnahmsweise nicht.

Der bayerische Rundfunk bietet zudem die Möglichkeit, die Techniker im Livestream zu sehen. Dieser ist über die Website des TV-Senders abrufbar.

Außerdem könnt Ihr den Riesenslalom im Eurosport-Player, der die beiden Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 beinhaltet, bei DAZN live und in voller Länge verfolgen.

Ski alpin: Riesenslalom am Kronplatz heute im Liveticker

Den Riesenslalom am Kronplatz könnt Ihr auch im Liveticker von SPOX verfolgen - hier entlang.

Riesenslalom der Damen: Der Weltcupstand