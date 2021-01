Ski alpin heute live: Nachtslalom in Schladming im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Hahnenkammrennen in Kitzbühel bleiben die Ski-Herren für den nächsten Weltcup gleich in Österreich. Der legendäre Nachtslalom in Schladming geht heute über die Bühne. Wie Ihr das Weltcuprennen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ski alpin - Nachtslalom in Schladming: Alle Infos

Der Nachtslalom auf der Planai in Schladming findet am heutigen Dienstag, den 26. Januar, statt. Die Herren beginnen das Rennen mit dem ersten Durchgang um 17.45 Uhr. Der entscheidende zweite Durchgang steigt dann um 20.45 Uhr.

Ski alpin heute live: Nachtslalom in Schladming im TV und Livestream

Wie üblich zeigt DAZN den Skiweltcup und damit das heutige Rennen auf dem Eurosport-Channel. DAZN-Nutzer bekommen wegen der Kooperation zwischen DAZN und Eurosport beide Kanäle des Sportsenders (Eurosport 1 und Eurosport 2) auf der Plattform 24 Stunden täglich freigeschaltet. Um 17.35 Uhr geht die Übertragung des ersten Laufs los.

Für das dafür benötigte DAZN-Abonnement fallen im Monat Kosten in Höhe von 11,99 Euro an. Das Jahresabo ist mit einem Preis in Höhe von 119,99 Euro versehen.

Als weiterer Anbieter des Nachtslaloms ist auch BR24 Sport eine Option. Dabei läuft der erste Durchgang nur im Stream und auf der eigenen Facebookseite. Ab 20.15 Uhr überträgt der Bayerische Rundfunk den 2. Durchgang dann auch im TV. Bernd Schmelzer und Rainer Schönfelder kommentieren das Geschehen, Felix Neureuther ist Experte.

Ski alpin heute live: Nachtslalom in Schladming im Liveticker

Als Alternative könnt Ihr zudem auch im ausführlichen Liveticker von SPOX mitlesen. Mit diesem habt Ihr die wichtigsten Läufer und Zeiten im Überblick.

Hier geht's zum Schladming-Liveticker.

Ski alpin: Der Gesamtweltcupstand der Herren

Der Gesamtweltcup:

Rang Fahrer Punkte 1. Alexis Pinturault 778 2. Aleksander Aamodt Kilde 560 3. Marco Odermatt 527 4. Marco Schwarz 466 5. Filip Zubcic 462

Der Slalomweltcup:

Der Österreicher Marco Schwarz führt den Slalomweltcup mit 389 Punkten an. Landsmann Manuel Feller ist aktuell Zweiter, Sebastian Foss-Solevaag Dritter. Bester Deutscher ist mit 278 Punkten Linus Straßer. Der Sieger des Slaloms von Zagreb ist vor dem Rennen in Schladming auf Platz vier.