Ski alpin heute live: Abfahrt der Herren in Kitzbühel und der Damen in Crans Montana im TV, Livestream und Liveticker

Nachdem bereits gestern die Herren in Kitzbühel und die Damen in Crans Montana Abfahrten absolvierten, fahren heute sowohl die Herren als auch die Frauen wieder jeweils eine Abfahrt auf denselben Pisten. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die beiden Weltcuprennen live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Ski alpin heute: Alle Infos zum Skitag

Am heutigen Samstag, den 23. Januar, fahren die Ski-Herren und -Damen um Weltcuppunkte. Nachdem gestern als Ersatz für die coronabedingt abgesagte Lauberhornabfahrt in Wengen in Kitzbühel auf der legendären Streif die Abfahrt bestritten wurde, steht heute die eigentliche Streif-Abfahrt an.

Auch die Damen fahren heute erneut eine Abfahrt in Crans Montana (Schweiz). Diese startet um 10 Uhr. Die zweite Hahnenkamm-Abfahrt der Männer geht dann um 11.30 Uhr über die Bühne.

Ski alpin heute live: Abfahrt der Herren in Kitzbühel und der Damen in Crans Montana im TV und Livestream

Wer die Skirennen heute live und in voller Länge sehen möchte, hat dafür mehrere Möglichkeiten. Zum einen überträgt das ZDF die Abfahrten im Free-TV und kostenlosen Livestream. Ab 9.50 Uhr läuft die Übertragung. Beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel sind dann beim ZDF-Reporter Michael Pfeffer, Moderatorin Katja Streso und Experte Marco Büchel im Einsatz.

Zum anderen zeigt Eurosport und dadurch auch DAZN die Speedwettbewerbe heute live. Die beiden Sportanbieter kooperieren, daher sind Eurosport 1 und Eurosport 2 bei DAZN auffindbar.

Ski alpin heute live: Abfahrt der Herren in Kitzbühel und der Damen in Crans Montana im Liveticker

Im Liveticker bei SPOX könnt Ihr beide Rennen im Liveticker mitverfolgen.

Hier geht's zur Damen-Abfahrt in Crans Montana.

Hier geht's zur Herren-Abfahrt in Kitzbühel.

Ski alpin: Die Gesamtweltcupstände im Überblick

Der Gesamtweltcup der Männer:

Rand Fahrer Punkte 1. Alexis Pinturault 778 2. Aleksander Aamodt Kilde 560 3. Marco Odermatt 501 4. Marco Schwarz 466 5. Filip Zubcic 462 6. Loic Meillard 428 7. Henrik Kristoffersen 420 8. Manuel Feller 348 9. Matthias Mayer 344 10. Sebastian Foss-Solevaag 308

Der Gesamtweltcup der Damen: