Alle jagen die Norweger! Nach dem norwegischen Dreifachsieg beim Biathlon-Weltcup in Oberhof steht nun die Verfolgung an. Dort starten die Athleten gemäß ihrer Zeiten aus dem gestrigen Sprint. Hier könnt Ihr den Wettkampf im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Für den Refresh der Seite hier klicken.

Biathlon: Verfolgung der Herren in Oberhof heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Für die deutschen Herren war der Auftakt in den Heimweltcup eine Enttäuschung. Benedikt Doll wurde als bester Deutscher 15. Mit Philipp Horn, Erik Lesser, Arnd Peiffer und Simon Schempp haben sich zumindest vier weitere Athleten für den Wettkampf qualifiziert.

Vor Beginn:

Nach dem Sprintrennen gehen die Herren heute am Grenzadler in die Verfolgung. Um 14.45 Uhr wird Johannes Thingnes Bö als Sieger von gestern als erstes in die Loipe starten.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zur Verfolgung der Herren in Oberhof.

Biathlon: Verfolgung der Herren in Oberhof heute live im TV und Livestream

Sowohl die Verfolgung der Herren als auch der Wettkampf der Damen, der bereits um 12.45 Uhr heute startet, wird live bei Eurosport gezeigt. Der Livestream des Sportsenders ist jedoch nicht kostenfrei. Stattdessen kann er über DAZN abgerufen werden.

Der Streamingdienst hat eine Kooperation mit dem Sportsender, sodass Eurosport 1 und Eurosport 2 im DAZN-Programm enthalten sind. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat.

Wie gewohnt hat auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk Biathlon im Programm. Das ZDF berichtet an diesem Wochenende von den Wettkämpfen in Oberhof im Free-TV. Außerdem steht ein kostenfreier Livestream parat.

Biathlon, Verfolgung der Herren in Oberhof: Startreihenfolge