Biathlon: Staffel der Herren in Oberhof heute live im TV, Livestream und Liveticker

Beim Biathlon-Weltcup in Oberhof steht heute die Staffel der Herren auf dem Programm. SPOX verrät Euch, wie Ihr den Wettbewerb im TV und Livestream verfolgen könnt.

Bereits zum zweiten Mal hintereinander macht der Weltcup-Zirkus in Oberhof Station. Eigentlich hätte an diesem Wochenende der Weltcup im bayrischen Ruhpolding stattfinden sollen. Warum nun erneut in Oberhof gelaufen und geschossen wird, erfahrt Ihr hier.

Biathlon, Staffel der Herren in Oberhof: Uhrzeit

Los geht es heute um 14.30 Uhr. Gelaufen werden pro Biathlet jeweils 7,5 Kilometer, unterbrochen von zwei Schießeinlagen. Als Austragungsort dient die "Lotto Thüringen Arena am Rennsteig" in Oberhof.

Biathlon: Weltcup in Oberhof - Termine

Datum Uhrzeit Wettbewerb Fr, 15.01.2021 14:30 Uhr Männer Staffel 4 x 7,5 km Sa, 16.01.2021 14:45 Uhr Frauen Staffel 4 x 6 km So, 17.01.2021 12:30 Uhr Männer Massenstart 15 km So, 17.01.2021 15 Uhr Frauen Massenstart 12,5 km

Biathlon: Staffel der Herren in Oberhof heute live im TV und Livestream

Um die Staffel der Herren im TV oder Livestream zu sehen, habt Ihr mehrere Optionen: ARD, Eurosport und DAZN.

Die ARD beginnt heute um 14.25 Uhr mit der Übertragung. Neben der klassischen TV-Übertragung bietet Euch der Sender auch einen Livestream an.

Neben der ARD überträgt auch Eurosport den Wettbewerb. Hier kommt auch die dritte Option ins Spiel: DAZN. Dank einer Kooperation zwischen den beiden Sportsendern könnt Ihr auf DAZN auf die Eurosport-Channel zugreifen. Ohne Extrakosten könnt Ihr somit reichlich Wintersport, Olympische Spiele, Grand-Slam-Tennis oder Radrundfahrten verfolgen.

Biathlon: Staffel der Herren in Oberhof heute im Liveticker

SPOX ist für Euch auch beim Biathlon zur Stelle und tickert die Wettbewerbe von Oberhof. Im Liveticker verpasst Ihr nichts!

Biathlon, Staffel der Herren: Besetzung des DSV-Teams

Arnd Peiffer, Erik Lesser, Benedikt Doll und Philipp Horn sollen heute in der Staffel über 4x7,5 km für die dritte Podiums-Platzierung des Winters sorgen. Bundestrainer Mark Kirchner gab Horn den Vorzug vor Roman Rees und Johannes Kühn.

Das Podium müsse "wieder unser Ziel sein, das haben wir auch drauf", sagte Peiffer nach Platz drei im Sprint am Mittwoch. Lesser war Vierter, Doll Elfter geworden.

Klar favorisiert sind jedoch die Norweger um Johannes Thingnes Bö und Sturla Holm Lägreid, die in diesem Winter den Weltcup dominieren. Bereits neun Siege in zwölf Einzelrennen, dazu ein Staffelerfolg stehen bisher in der beeindruckenden Bilanz der Norweger.

Biathlon, Staffel der Herren: Ergebnisse

Zuletzt gab es beim ersten Weltcup in Hochfilzen eine Staffel. Dort war es allerdings Schweden gelungen, das norwegische Team über die 4x7,5 km zu bezwingen.Das deutsche Quartett kam damals aufs Podest.