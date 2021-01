Ruhpolding ist bereits seit geraumer Zeit fixer Bestandteil des Biathlon-Weltcups. In der Saison 2020/21 macht der Weltcup-Zirkus jedoch nicht in der oberbayerischen Gemeinde Station. SPOX erklärt Euch warum.

Biathlon: Darum findet in diesem Jahr kein Weltcup in Ruhpolding statt

Als 6. Weltcupstandort wäre nach dem vergangenen Wochenende in Oberhof eigentlich der Weltcup in Ruhpolding geplant gewesen. Daraus wird jedoch nichts. Die Internationale Biathlon Union (IBU) hat nämlich in Abstimmung mit dem Deutschen Skiverband (DSV) Ruhpolding in diesem Jahr aus dem Biathlon-Kalender gestrichen. Grund dafür ist die andauernde Corona-Pandemie.

In dieser Saison fielen dieser Entscheidung schon die Weltcup-Orte Östersund, Annecy Le Grand-Bornand sowie die Olympia-Generalprobe in Peking zum Opfer.

Mit der Absage und der dadurch geringeren Anzahl an Standorten erhofft man sich eine Eindämmung des Virus. Anstelle des Weltcups in Ruhpolding wird erneut zum zweiten Mal in Folge in Oberhof um Weltcuppunkte gekämpft.

Biathlon: Der Weltcup in Oberhof

So geht der Weltcup in Oberhof weiter:

Datum Uhrzeit Wettbewerb Mi, 13.01.2021 14:30 Uhr Männer Sprint 10 km Do, 14.01.2021 14:30 Uhr Frauen Sprint 7,5 km Fr, 15.01.2021 14:30 Uhr Männer Staffel 4 x 7,5 km Sa, 16.01.2021 14:45 Uhr Frauen Staffel 4 x 6 km So, 17.01.2021 12:30 Uhr Männer Massenstart 15 km So, 17.01.2021 15 Uhr Frauen Massenstart 12,5 km

Biathlon live im TV und Livestream

Außerdem zeigen Eurosport und die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Wettkämpfe am Grenzadler im Free-TV.

Biathlon im Liveticker bei SPOX

Bei SPOX könnt Ihr außerdem den Biathlon-Weltcup im Liveticker verfolgen. Am Mittwoch wird etwa der Herren-Sprint in Oberhof live getickert.

Biathlon: Der aktuelle Weltcupstand

Männer:

Rang Name Punkte Siege 1 Johannes Thingnes Bö 522 2 2 Sturla Holm Lägreid 481 4 3 Johannes Dale 434 1 4 Tarjei Bö 423 1 5 Sebastian Samuelsson 403 1

Damen: