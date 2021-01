Nachdem die deutschen Herren am vergangenen Wochenende aufgrund der Strafrunden von Philipp Horn einen Podestplatz vergeben haben, peilen die DSV-Starter heute das Stockerl an. Hier könnt Ihr die Staffel der Männer beim Biathlon-Weltcup in Antholz im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Biathlon: Staffel der Herren in Antholz heute im Liveticker - Vor Beginn

Das deutsche Aufgebot besteht heute aus Arnd Peiffer, Erik Lesser, Benedikt Doll und Roman Rees. Letztgenannter erhielt den Vorzug vor Johannes Kühn und Philipp Horn, der am vergangenen Wochenende in Oberhof als Schlussläufer einen Podestplatz vergab.

Zwei Rennen stehen am Samstag in Antholz. Schon um 13.10 Uhr gehen die Damen im Massenstart (hier geht es zum LIVETICKER) in die Loipe. Die Staffel der Herren startet dann um 15.05 Uhr.

Herzlich willkommen zum Liveticker der Staffel der Herren beim Biathlon-Weltcup in Antholz.

Biathlon: Staffel der Herren in Antholz heute live im TV und Livestream

Die Staffel der Herren seht ihr live im ZDF. Zusätzlich hat der öffentlich-rechtliche Sender einen gebührenfreien Livestream im Angebot.

Auch Eurosport zeigt das Rennen live im Free-TV, der Livestream ist dagegen kostenpflichtig.

Abrufbar ist dieser Livestream auch über DAZN. Den Streamingdienst könnt Ihr die ersten 30 Tage kostenlos testen. Anschließend kostet der Dienst entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Biathlon: Weltcup in Antholz - Termine und Zeitplan