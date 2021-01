Beim Biathlon-Weltcup in Oberhof findet am heutigen Freitag die Staffel der Herren statt. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Biathlon: Staffel der Herren in Oberhof heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Eigentlich hätte auch die heutige Staffel in Ruhpolding steigen sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Orte allerdings auf ein Minimum verringert. Also ist man nach wie vor in Oberhof.

Vor Beginn:

Der Startschuss fällt um 14.30 Uhr, dann läuft jeder Biathlet je 7,5 Kilometer. Arnd Peiffer, Erik Lesser, Benedikt Doll und Philipp Horn gehen dabei für Deutschland an den Start.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker! Hier könnt Ihr ab 14.30 Uhr die Biathlon-Weltcup-Staffel der Herren in Oberhof verfolgen.

Biathlon: Staffel der Herren in Oberhof heute live im TV und Livestream

Wer die Staffel der Herren in Oberhof live verfolgen möchte, hat so einige Möglichkeiten dazu. Zum einen überträgt die ARD, auch online per Livestream unter live.daserste.de. Oder aber Ihr greift auf DAZN auf Eurosport zurück. Der Streamingdienst strahlt im Rahmen einer Kooperation Eurosport 1 und Eurosport 2 aus, sodass Ihr die Staffel sehen könnt.

DAZN kostet im Jahresabo 119,99 Euro und im Monatsabo, bei dem der erste Monat für Neukunden gratis ist, 11,99 Euro.

Biathlon: Weltcup in Oberhof - Termine