Biathlon: Staffel der Damen in Oberhof heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Biathlon-Weltcup der Damen steht heute das dritte Staffelrennen der Saison an. Wo Ihr beim Wettkampf in Oberhof live im TV, Livestream und Liveticker dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier.

Biathlon live könnt Ihr heute auf DAZN sehen. Im Eurosport-Channel geht dies im Probemonat sogar gratis!

Biathlon: Der Weltcup in Oberhof in der Übersicht

Der "Lotto Thüringen Arena am Rennsteig" in Oberhof ist der dritte Austragungsort des diesjährigen Biathlon-Weltcups. Um Reisen in Coronazeiten zu vermeiden, wird wie bereits in Kontiolahti und Hochfilzen ein doppelter Weltcup absolviert.

Datum Uhrzeit Wettbewerb Fr, 15.01.2021 14.30 Uhr Männer Staffel 4 x 7,5 km Sa, 16.01.2021 14.45 Uhr Frauen Staffel 4 x 6 km So, 17.01.2021 12.30 Uhr Männer Massenstart 15 km So, 17.01.2021 15 Uhr Frauen Massenstart 12,5 km

© getty

Biathlon: Staffel der Damen in Oberhof heute live im TV und Livestream

Ihr habt gleich mehrere Optionen, um heute live die Damenstaffel beim Weltcup in Oberhof im TV und Livestream zu verfolgen. Das Erste geht um 14.40 Uhr auf Sendung und stellt neben der Übertragung im Free-TV auch einen kostenlosen Stream bereit.

Außerdem überträgt Eurosport die Staffel - und damit auch DAZN ! Dank einer Kooperation könnt Ihr beim Streamingdienst auf den Eurosport-Channel zugreifen und somit mit einem DAZN-Abo alle Übertragungen der Sender Eurosport 1 und 2 sehen.

Bei DAZN habt Ihr die Wahl zwischen einem Monatsabo für 11,99 Euro und einem Jahresabo für 119,99 Euro. Der erste Monat ist dabei kostenlos!

Biathlon: Damen-Staffel heute im Liveticker verfolgen

Ohne Bewegtbild bietet SPOX eine gute Alternative, um bei der heutigen Damenstaffel dabei zu sein. Im dortigen Liveticker werdet Ihr im Minutentakt mit allem Wichtigen aus Oberhof versorgt.

Biathlon: 2. Sprint der Damen in Oberhof

Beim Sprint am Donnerstag zeigte aus deutsher Sicht lediglich Franziska Preuß Normalform. Mit einem Schießfehler und guter Laufzeit erreichte sie Platz sechs. Deutlich schlechter lief es für Denise Herrmann mit drei Fehlern. "Es sind minimale Zehntelprozente, die fehlen, diese kleine Verknüpfung, die es vom Hirn zum Finger braucht, damit es wieder besser läuft", sagte sie danach.

Platz Name Strafrunden Rückstand 1 Tiril Eckhoff 1 - 2 Dorothea Wierer 0 +9,3 3 Lisa Theresa Hauser 0 +12,6 4 Justine Braisaz-Bouchet 0 +19,4 5 Anais Chevalier-Bouchet 1 +23,5 6 Franziska Preuß 1 +33,5 13 Janina Hettich 0 +56,8 15 Denise Herrmann 3 +1:07,4 17 Maren Hammerschmidt 0 +1:09,3

Biathlon: Ergebnisse der vergangenen Damen-Staffel

Nach Platz drei in Kontiolahti schrammte die deutsche Staffel in Hochfilzen knapp am Podium vorbei, Denise Herrmann musste sich im Schlussspurt der Schwedin Elvira Öberg geschlagen geben.