Im letzten Biathlon-Wettbewerb des Weltcups in Oberhof sind die Damen heute in einem Massenstart gefragt. Können die DSV-Damen nach dem gestrigen Staffelsieg den positiven Schwung mitnehmen? Hier könnt Ihr das Rennen in Oberhof mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Biathlon: Massenstart der Damen in Oberhof heute im Liveticker - Vor Beginn

Den bislang ersten und einzigen Massenstart der Saison entschied die Norwegerin Marte Olsbu Roiseland für sich und führt dementsprechend den Massenstartweltcup an. Auf Rang neun und zehn sind mit Franziska Preuß bzw. Janina Hettich die ersten DSV-Athletinnen zu finden.

In der Staffel am Samstag holten sich die deutschen Biathletinnen den Sieg. Der Rückstand im Staffelweltcup auf Norwegen beträgt nun nur noch fünf Punkte. Können die DSV-Damen mit dem Sieg im Rücken auch heute eine starke Leistung zeigen?

Herzlich willkommen zum Liveticker für den Massenstart der Damen in Oberhof. Ab 15 Uhr wird der 12,5 Kilometer lange Wettbewerb bestritten. Vier Schießeinlagen gilt es dabei zu absolvieren.

Biathlon: Massenstart der Damen in Oberhof im TV und Livestream

Wie üblich zeigt unter anderem die ARD den Biathlon-Weltcup im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 14.55 Uhr. Zusätzlich bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen Gratis-Livestream an.

Zum anderen zeigt Eurosport ebenfalls den Massenstart der Damen. Dabei können DAZN-Nutzer auf der Plattform die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr abrufen und somit auch das Rennen live und in voller Länge mitverfolgen.

Biathlon: Der Massenstartweltcup im Überblick