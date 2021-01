Die Biathlon Europameisterschaft ist zur Hälfte durch. Am vorletzten Tag bestreiten sowohl die Damen als auch die Herren jeweils eine Verfolgung. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die beiden Rennen heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Biathlon heute live: Die wichtigsten Infos zu den Wettbewerben bei der EM

Nachdem die Biathletinnen und Biathleten bereits die Einzel- und Sprintrennen absolviert haben, sind am heutigen Samstag (30. Januar) bei den Europameisterschaften in Polen die Verfolgungswettbewerbe dran. In der Tauron Duszniki Arena in Duszniki-Zdroj gehen zuerst die Damen an den Start, der Biathlon-Tag beginnt um 10.30 Uhr. Die Männer bestreiten dann um 13 Uhr ihre Verfolgung.

Biathlon EM: Die Wettkämpfe im Überblick

Datum Uhrzeit Wettbewerb Sieger:in 27. Januar 2021 10.30 Uhr Einzel der Damen (15km) Monika Hojnisz-Starega 27. Januar 2021 14.15 Uhr Einzel der Herren (20km) Andrejs Rastorgujevs 29. Januar 2021 10.30 Uhr Sprint der Damen (7,5km) Baiba Bendika 29. Januar 2021 14 Uhr Sprint der Herren (10km) Sivert Guttorm Bakken 30. Januar 2021 10.30 Uhr Verfolgung der Damen (10km) 30. Januar 2021 13 Uhr Verfolgung der Herren (12,5km) 31. Januar 2021 10.30 Uhr Single Mixed Staffel (Damen und Herren) 31. Januar 2021 13 Uhr Mixed Staffel (Damen und Herren)

Biathlon heute live: Verfolgung der Damen und Herren bei der EM im TV und Livestream

Die Internationale Biathlon Union (IBU) bietet für beide Events einen Livestream in voller Länge an. Auf der Website eurovisionsports.tv könnt Ihr diesen völlig kostenlos abrufen.

Biathlon EM: Das DSV-Aufgebot

Insgesamt nehmen zwölf deutsche Biathletinnen und Biathleten an der EM in Polen teil.

Die DSV-Damen:

Biathletin Verein Marion Deigentesch SV Oberteisendorf Juliane Frühwirt SV Motor Tambach Franziska Hildebrand WSV Clausthal-Zellerfeld Stefanie Scherer Sportclub Wall Elisabeth Schmidt WSV Warmensteinach Vanessa Voigt SV Rotterode

Die DSV-Herren:

Biathlet Verein Philipp Horn SV Eintracht Frankenhain Johannes Kühn WSV Reit im Winkl Philipp Nawrath SK Nesselwang Danilo Riethmüller WSV Clausthal-Zellerfeld Dominic Schmuck SC Schleching Justus Strelow SG Stahl Schmiedeberg

Biathlon EM: Das Abschneiden der Deutschen bisher

Nach zwei Wettkampftagen konnten die Deutschen noch keine Medaille gewinnen. Beim Einzelwettkampf der Männer war Justus Strelow mit Platz sieben bester Deutscher. Ebenso auf Rang sieben beendete Stefanie Scherer den Einzellauf der Damen am Mittwoch. Beim Damensprint hingegen schaffte es keine DSV-Biathletin unter den besten zehn.

Die Europameisterschaft wird dann morgen mit den Staffelbewerben beendet. Die Damen und Herren kämpfen dann ab 10.30 Uhr in der Single Mixed Staffel um Podestplätze. Am selben Tag später findet dann die Mixed Staffel statt.