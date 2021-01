Biathlon, EM heute live: Single-Mixed-Staffel und Mixed-Staffel im TV und Livestream

Bei der Biathlon-EM findet heute neben der Single-Mixed-Staffel auch die Mixed-Staffel statt. TV-Übertragung, Livestream: SPOX sagt Euch, wie Ihr nichts verpasst.

Biathlon, EM heute live - Mixed Staffel: Termin

Nach der Single-Mixed-Staffel (10.30 Uhr) fällt heute um 13 Uhr der Startschuss zur Mixed-Staffel. Zur Sache geht es an diesem letzten Tag der Europameisterschaft 2021 in der Tauron Duszniki Arena im polnischen Duszniki-Zdroj.

Für den deutschen Skiverband treten Stefanie Scherer und Justus Strelow in der Single-Mixed-Staffel und Vanessa Voigt, Marion Deigentesch, Dominic Schmuck und Philipp Nawrath in der Mixed-Staffel an.

Biathlon, EM heute live im TV und Livestream

Live erleben könnt Ihr beide Staffeln exklusiv bei Eurosport 2. Sendungsstart zur Single-Mixed-Staffel ist um 10.30 Uhr, zur Mixed-Staffel um 12.55 Uhr.

Biathlon EM: Die Wettkämpfe im Überblick

Datum Uhrzeit Wettbewerb Sieger:in 27. Januar 2021 10.30 Uhr Einzel der Damen (15km) Monika Hojnisz-Starega 27. Januar 2021 14.15 Uhr Einzel der Herren (20km) Andrejs Rastorgujevs 29. Januar 2021 10.30 Uhr Sprint der Damen (7,5km) Baiba Bendika 29. Januar 2021 14 Uhr Sprint der Herren (10km) Sivert Guttorm Bakken 30. Januar 2021 10.30 Uhr Verfolgung der Damen (10km) Kamila Zuk 30. Januar 2021 13 Uhr Verfolgung der Herren (12,5km) Artem Pryma 31. Januar 2021 10.30 Uhr Single Mixed Staffel (Damen und Herren) 31. Januar 2021 13 Uhr Mixed Staffel (Damen und Herren)

Biathlon EM: Das DSV-Aufgebot

Insgesamt nehmen zwölf deutsche Biathletinnen und Biathleten an der EM in Polen teil.

Die DSV-Damen:

Biathletin Verein Marion Deigentesch SV Oberteisendorf Juliane Frühwirt SV Motor Tambach Franziska Hildebrand WSV Clausthal-Zellerfeld Stefanie Scherer Sportclub Wall Elisabeth Schmidt WSV Warmensteinach Vanessa Voigt SV Rotterode

Die DSV-Herren: