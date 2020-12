Biathlon: Arnd Peiffer kehrt ins DSV-Team zurück

Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer wird beim zweiten Teil des Weltcups in Hochfilzen wie bereits erwartet wieder dabei sein.

"Arnd Peiffer wird Dienstag und Mittwoch hier in Hochfilzen trainieren und dann mit vollem Einsatz in das letzte Weltcup-Wochenende des Jahres gehen. Er wird definitiv wieder am Start sein", sagte Bundestrainer Mark Kirchner. Peiffer (33) war am Freitag aus privaten Gründen vor dem Sprint aus Hochfilzen abgereist.

Neben Peiffer werden bei den Männern erneut Benedikt Doll, Philipp Horn, Johannes Kühn, Erik Lesser und Roman Rees zum DSV-Aufgebot gehören. Bei den Frauen wird Sophia Schneider durch Anna Weidel ersetzt.

Am Donnerstag (14.15 Uhr/ARD) geht es mit dem Sprint der Männer über 10 km weiter. Der Frauen-Sprint findet am Freitag (14.15 Uhr) statt. Den Abschluss des Weltcups in Hochfilzen bilden die Verfolgungsrennen am Samstag und die ersten Massenstarts des Winters am Sonntag.