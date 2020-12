Eigentlich ist die Biathlon Team Challenge in der Arena auf Schalke ein Zuschauermagnet und Garant für gute Stimmung. In diesem Jahr wird durch die Corona-Pandemie alles anders, das Event findet in anderem Rahmen heute dennoch statt. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Veranstaltung verfolgen könnt.

Die deutschen Biathleten sind auch in diesem Jahr wieder mit zwei Teams dabei. Denise Herrmann tritt mit Benedikt Doll an und Franziska Preuß bildet ein Duo mit Simon Schempp.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wann und wo findet die Biathlon World Team Challenge statt?

Seit 2002 wurde die World Team Challenge jedes Jahr inmitten einer besonderen Atmosphäre in der Arena auf Schalke ausgetragen. Da wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauer zu Großveranstaltungen zugelassen werden können, findet die Veranstaltung in diesem Jahr in der Ruhpoldinger Chiemgau-Arena statt. Dort wurde das Event bereits in den Jahren vor dem Wechsel nach Gelsenkirchen veranstaltet.

Diese besondere Ausgabe findet am heutigen Montag, 28. Dezember, statt. Dabei gibt es zwei Rennen: Der Massenstart beginnt um 18.15 Uhr, um 19.30 Uhr startet dann das Verfolgungsrennen.

Biathlon: World Team Challenge heute live im TV und Livestream verfolgen

Auch ohne Zuschauer wird das Event im deutschen Free-TV übertragen. Im Rahmen einer Sport-Extra-Sendung teigt das ZDF bereits ab 16.10 Uhr Wintersport, die Übertragung der World Team Challenge beginnt dann gegen 17.55 Uhr. Ab 19.20 Uhr folgt dann die Sendung zum Verfolgungsrennen. Die gesamte Übertragung ist zudem auch als Livestream verfügbar.

Vor Ort sind dann Reporter Christoph Ruda und Moderator Alexander Ruda, die von den Experten Sven Fischer und Laura Dahlmeier unterstützt werden. Letztere beendete bei dem Event im vergangenen Jahr ihre aktive Karriere.

Was ist die World Team Challenge? Bedeutung, Modus

Bei der World Team Challenge treten insgesamt zehn Duos mit je einem Mann und einer Frau an. Die Damen beginnen beim Massenstart zunächst gleichzeitig und übergeben nach vier Runden à 1,3 Kilometer an die Herren, die weitere fünf Runden laufen müssen.

Nach 20 Minuten Pause folgt dann aufbauend auf die Abstände im Ziel des ersten Rennens die Verfolgung. Der maximale Startrückstand dort wird aber auf 45 Sekunden begrenzt. Auch hier starten zunächst die Damen, es gilt die gleiche Distanz und Aufteilung wie im vorigen Rennen. Wer hier als erstes über die Ziellinie fährt, gewinnt für sein Team und seine Nation die World Team Challenge.

Wie üblich wird abwechselnd im Liegen und Stehen geschossen, sodass jeder Athlet und jede Athletin pro Rennen viermal an den Schießstand muss. Es gibt keine Nachlader, jeder Fehlschuss bedeutet eine verkürzte Strafrunde von 75 Metern.

Der Sieg bei dem Event hat allerdings nur symbolische Bedeutung, Punkte für den Weltcup werden hier nicht verteilt.

Biathlon World Team Challenge: Die Teilnehmer

Bei dem Event handelt es sich um ein Einladungsrennen, es gibt keine sportlichen Kriterien für die Qualifikation. Gastgeber Deutschland erhält so auch als einziges Land zwei Startplätze. Die norwegischen Titelverteidiger sind dagegen nicht wieder am Start.