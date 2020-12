Biathlon: Weltcup in Kontiolahti heute live im TV und Livestream mit der Verfolgung der Männer und der Staffel der Frauen

Für die Biathleten steht am heutigen Samstag der zweite Wettkampftag im finnischen Kontiolahti auf dem Programm. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr die beiden Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Biathlon-Weltcup in Kontiolahti heute live: Die Wettbewerbe

Bereits am Donnerstag haben die Athleten die beiden Sprint-Wettbewerbe im Osten Finnlands absolviert. Am heutigen Samstag, den 5. Dezember, geht es mit der Verfolgung der Männer und der Staffel der Frauen weiter.

Los geht es um 13.20 Uhr mit der Verfolgung der Herren. Der erste Staffel-Wettbewerb der neuen Biathlon-Saison ist für 15.15 Uhr angesetzt, wenn die Frauen an den Start gehen. Am morgigen Sonntag stehen die restlichen Wettbewerbe des Biathlon-Weltcups in Kontiolahti an.

Datum Uhrzeit Disziplin 5.12.2020 13.20 Uhr Verfolgung Männer 5.12.2020 15.15 Uhr Staffel Frauen 6.12.2020 12.45 Uhr Staffel Männer 6.12.2020 15.45 Uhr Verfolgung Frauen

Biathlon: Weltcup in Kontiolahti heute live im TV und Livestream

Wintersport-Freunde bekommen auch in dieser Saison wie gewohnt ein umfangreiches Programm sowohl im Free-TV als auch via Livestream geboten. Die heutigen Biathlon-Wettbewerbe in Kontiolahti sind live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD sowie auf DAZN zu sehen.

Bereits ab 10.20 Uhr ist Das Erste mit der Sportschau auf Sendung und bietet den kompletten Samstag über das volle Programm Wintersport. Ab circa 13.15 Uhr startet die Biathlon-Übertragung der Verfolgung der Männer aus Kontiolahti. Ab circa 15.10 Uhr geht es im Ersten dann weiter mit der Staffel der Damen.

Neben der Übertragung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bietet die ARD auch einen Livestream bei sportschau.de. Beim Thema Biathlon seid Ihr aber auch bei DAZN an der richtigen Adresse. Über den Eurosport Channel überträgt der Sportstreaming-Dienst die Verfolgung der Männer bereits ab 13.05 Uhr und die Staffel der Frauen ab 15 Uhr.

Mehr noch: Bei DAZN seid Ihr dank der Kooperation mit Eurosport auch bei Ski-Alpin oder Skispringen live dabei, zusätzlich hat das "Netflix des Sports" Spitzenfußball aus der Bundesliga, der Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga und Ligue 1 im Angebot sowie Top-Events aus dem US-Sport (NFL, NHL und MLB), Darts, Tennis, UFC oder Motorsport.

Biathlon: Weltcup in Kontiolahti heute live Liveticker

Wer unterwegs ist und die heutigen Biathlon-Wettbewerbe nicht live sehen kann, dem sei der Liveticker von SPOX ans Herzen gelegt:

Biathlon-Weltcup in Kontiolahti: Peiffer erneut aufs Podium?

Am vergangenen Donnerstag sicherten sich die deutschen Biathleten den zweiten Podiumsplatz der noch jungen Saison. Nach Erik Lesser in der Vorwoche sprintete Arnd Peiffer auf einen starken zweiten Platz, vor Johannes Thingnes Bö aber hinter dessen älteren Bruder Tarjei.

Damit geht der 33-Jährige mit einer guten Ausgangssituation in die Verfolgung über 12,5 Kilometer. Favorit ist dennoch Überflieger Johannes Thingnes Bö. Sollte der zweimalige Gesamt-Weltcupsieger alle Scheiben abräumen, ist er wohl kaum zu schlagen - trotz seines Rückstands von 29,4 Sekunden nach einem Schießfehler im Sprint. Peiffer geht mit 13,9 Sekunden Rückstand zwischen den Bö-Brüdern ins Rennen.

Bei den Frauen zeigte aus deutscher Sicht zuletzt Denise Herrmann eine gute Leistung im Sprint. Nach einem Fehler im letzten Schießen belegte sie Rang fünf. In der Staffel wird sie vermutlich gemeinsam mit Franziska Preuß (16. Platz im Sprint), Maren Hammerschmidt (49.) und Vanessa Hinz (33.) um einen Podestplatz kämpfen.

Als Favoriten gehen aber die Schwedinnen ins Rennen. Hanna Öberg dominierte am Donnerstag auch den zweiten Sprint der Frauen und bestätigte damit ihren guten Auftritt vom ersten Weltcup-Wochenende. Ebenfalls auf dem Treppchen landete ihre jüngere Schwester Elvira auf Rang drei.

Biathlon: Der Weltcup-Kalender 2020 in der Übersicht

Nach dem zweiten Biathlon-Wochenende in Finnland in Folge, zieht der Weltcup-Tross weiter nach Österreich. Am kommenden Wochenende starten die Wettbewerbe in Hochfilzen.