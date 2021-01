Neues Jahr, neues Glück - weiter geht's heute bei der Vierschanzentournee mit dem traditionellen Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. SPOX erklärt Euch, wann und wo Ihr den Wettbewerb im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Vierschanzentournee live im Free-TV: Die Übertragung des Neujahrsspringen heute

Gewinnt Karl Geiger auch das zweite Springen? Das wird sich am 1. Januar 2021 zeigen, wenn die Vierschanzentournee zum Neujahrsspringen Halt in Garmisch-Partenkirchen macht. Um 14 Uhr geht es los, der Probedurchgang startet bereits um 12.30 Uhr.

Übertragen wird das Springen von der ARD, wo auf sportschau.de auch ein Livestream für alle Wintersportfans zur Verfügung steht. Moderator Matthias Opdenhövel, Experte Sven Hannawald und Kommentator Tom Bartels leiten durch die Sendung im TV.

Auch Eurosport zeigt die Vierschanzentournee, hier sind Martin Schmitt und Werner Schuster die Experten. Auch hier gibt es einen Livestream und zwar für Kunden des Eurosport Players.

Diesen Livestream könnt Ihr auch bei DAZN sehen, denn der Streaminganbieter ist eine Kooperation mit Eurosport eingegangen, so dass sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 bei DAZN laufen.

Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen: Der Zeitplan

Am 1. Januar findet traditionell das Neujahrsspringen statt. Nachdem um 12.30 Uhr der Probedurchgang startet, folgt um 14 Uhr der 1. Wertungsdurchgang.

Danach geht es im Finaldurchgang darum, wer den Sieg auf der Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen davonträgt.

Datum Uhrzeit Ereignis 1. Januar 12.30 Uhr Probedurchgang 1. Januar 14 Uhr 1. Wertungsdurchgang 1. Januar anschließend Finaldurchgang 1. Januar anschließend Siegerehrung 1.-3. Platz

Vierschanzentournee: Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen heute im Liveticker

SPOX begleitet die Vierschanzentournee auch per Liveticker - zu allen Qualifikationen sowie zu den Springen.

Hier geht es zum Liveticker des Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen.

Vierschanzentournee: Gesamtstand nach dem 1. Springen

Platz Name 1. Lauf 2. Lauf Pkt 1 Karl Geiger 139,8 151,3 291,1 2 Kamil Stoch 136,0 152,3 288,3 3 Marius Lindvik 138,5 146,7 285,2 4 Halvor Egner Granerud 131,2 148,9 280,1 5 Markus Eisenbichler 121,7 152,6 274,3 6 Stefan Kraft 133,9 139,7 273,6 7 Andrzej Stekala 126,1 147,2 273,3 8 Philipp Aschenwald 138,4 134,6 273,0 9 Anze Lanisek 126,1 144,0 270,1 10 Ziga Jelar 133,8 136,0 269,8

Vierschanzentournee: Zeitplan und Termine

Nach dem Springen in Garmisch-Partenkirchen geht es in Innsbruck mit den Springen am sogenannten "Schicksalsberg" weiter. Das Finale steigt auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen.