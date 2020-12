Ski Alpin: Super G in Bormio und Riesenslalom vom Semmering heute live im TV und Livestream

Am heutigen Montag erwartet und geballte Action im Ski Alpin Weltcup. Die Herren jagen die Stelvio in Bormio hinunter und die Frauen sind in Steiermark beim Riesenslalom im Einsatz.

Ski Alpin: Alle Infos zum Super G in Bormio und Riesenslalom am Semmering

Für die Speedherren im Weltcup-Zirkus war die Weihnachtspause ziemlich kurz, bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag mussten die Athleten die gefürchtete Stelvio im ersten Training hinunter. Heute erwartet uns der dritte Super G der Saison der Herren aus Bormio, leider ohne Zuschauer an der Strecke.

Eigentlich würde am heutigen Montag die Abfahrt auf dem Programm stehen, doch die FIS hat sich angesichts eines drohenden Unwetters mit heftigem Schneefall entschieden, den Super G der Abfahrt vorzuziehen. Somit findet die Abfahrt am Dienstag und der Super G am heutigen Montag statt.

Bei den Damen geht es heute in die Steiermark, in den Luftkurort Semmering, wo auf die Damen der dritte Riesentorlauf der Saison wartet.

Los geht's am Semmering um 10.30 Uhr bzw. um 12.45 Uhr mit dem zweiten Lauf, in Bormio startet der Super G um 11.20 Uhr.

Ski Alpin:Super G in Bormio und Riesenslalom am Semmering heute live im TV und Livestream

Beide Rennen sind heute auf Eurosport und ZDF zu sehen im TV zu sehen. Bei Eurosport seht Ihr die Rennen im vollen Umfang, vom ersten bis zum letzten Startläufer. Das ZDF zeigt die wichtigsten Startläufer und beendet seine Übertragung normalerweise nach Starnummer 30 bei den Speeddisziplinen und nach Nummer 20 bei den Technikdisziplinen im ersten Lauf. Den zweiten Lauf bei den Damen könnt Ihr beim ZDF komplett genießen.

Eurosport empfangt Ihr im Livestream über den Streaminganbieter DAZN. Doch DAZN hat nicht nur den größten europäischen Sportsender im Programm.

Bei König Fußball sind etwa die Primera Division, Ligue 1, Serie A, Bundesliga, Nations League, Champions League und Europa League im Programm. Außerdem zeigt "das Netflix des Sports" auch die US-Sportarten (NFL, NBA, NHL, MLB), Radsport, Tennis, Handball, Rugby, Motorsport, WWE und Kampfsport.

Wer auf das DAZN-Angebot zugreifen möchte, benötigt dafür ein Abonnement, das je Monat 11,99 Euro und jährlich 119,99 Euro kostet. Ebenso könnt Ihr mit dem Probemonat sogar kostenlos DAZN nutzen.

Ski Alpin: Super G in Bormio und Riesenslalom am Semmering: Vorschau

Durch die Wetterverschiebung soll die Abfahrt auf der Stelvio auf jeden Fall durchgeführt werden. Höchstwahrscheinlich werden die widrigen Bedingungen den Super G beeinflussen.

Während am Montag bei Temperaturen zwischen -8° und - 2° angesagt werden, kann vor allem der auffrischende Wind, der in Böen bis zu 42 km/h erreicht, in den Höhenlagen für Probleme sorgen. Die Stelvio wird auch in diesem Winter keine Fehler verzeihen und bereits im Training zeigte sich die pickelharte Piste von ihrer besten Seite.

Der Topfavorit in beiden Disziplinen ist Dominik Paris, der Speed-Star im italienischen Team, der nach seiner Verletzung im vergangenen Winter sein Comeback in der Saison 2020/21 feiert. Er gewann 5 Abfahrtsrennen in Bormio (2012, 2017, 2018 und zweimal 2019) und einen SuperG (2018)

Bei dem Damen gibt es zwei Topfavoritinnen, zum einen Petra Vlahova, zum anderen Mikaela Schiffrin. Nur Marta Bassino konnte neben den beiden Überfliegerinnen in dieser Saison eine Technik Disziplin gewinnen. Petra Vlahova sicherte sich in dieser Saison bereits drei Siege.

Ski Alpin: Gesamtweltcup der Damen und Herren im Überblick

Damen:

Platz Name Punkte 1. Petra Vlahova 465 2. Michelle Gisin 327 3. Marta Bassino 323 4. Federica Brignione 308 5. Sofia Goggia 302

Herren: