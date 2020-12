Letzter Wettkampf für die Biathleten in diesem Jahr. Zum Abschluss steht beim Weltcup in Hochfilzen der Massenstart der Herren an. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Biathlon: Massenstart der Herren in Hochfilzen heute im Liveticker - Vor Beginn

Insgesamt müssen 15 Kilometer absolviert werden. Fünf Runde müssen die Herren laufen, zwischendrin stehen vier Schießeinheiten an. Zunächst zwei liegend, dann zwei stehend.

Der Startschuss für die 30 Athleten fällt um 12 Uhr. Drei Deutsche gehen dabei in den Wettkampf. Arnd Peiffer, Erik Lesser und Benedikt Doll haben sich für den Massenstart qualifiziert.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Massenstarts der Herren in Hochfilzen.

Biathlon: Massenstart der Herren heute live im TV und Livestream

Biathlon: Massenstart der Herren - Startliste