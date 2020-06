Ski Alpin: Felix Neureuther entwickelt Sportvideos für Grundschüler

Der ehemalige Ski-Rennläufer Felix Neureuther (31) hat in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk eine Reihe von Sportvideos speziell für Grundschüler entwickelt. Unter dem Namen "Fit mit Felix - Olympia im Kinderzimmer" wurden insgesamt 20 etwa zehn Minuten lange Videos produziert, in denen jeweils Übungen für eine spezielle olympische Sportart gezeigt werden - darunter natürlich auch eine für Ski alpin.

"Mir ist wichtig, dass die Übungen Kids Spaß am Sport vermitteln. Und wer weiß: Vielleicht erreichen wir damit ja sogar einen Olympiasieger von morgen", sagte der WM-Dritte von 2017 über die Reihe.

Nach den Pfingstferien sollen in Bayern die Grundschüler nach der Corona-Zwangspause wieder in die Schule zurückkehren, allerdings unter anderem mit Einschränkungen im Sportunterricht. Dem will Neureuther mit seinen Videos - die in den nächsten Wochen nach und nach in der br-Mediathek zur Verfügung gestellt werden - Abhilfe leisten.