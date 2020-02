Biathlon-WM: Ort, Zeitplan, Wettbewerbe

Alles was Ihr über die anstehende Biathlon-WM in Antholz wissen müsst, erfahrt Ihr hier bei SPOX. Mit uns seid ihr bei den wichtigen Entscheidungen hautnah dabei und verpasst nichts.

Wintersportfans aufgepasst: Am heutigen Mittwoch, 12. Februar 2020, begann die Biathlon-Weltmeisterschaft in Antholz mit der Eröffnungsfeier.

Die ersten Medaillen werden bereits morgen vergeben. Alles wichtige gibt's hier.

Biathlon WM: Ort und Zeitplan

Austragungsort der Biathlon-WM 2020 ist das italienische Antholz in Südtirol. Einen Tag nach der großen Eröffnungsfeier findet der erste Wettkampftag statt. Das letzte Rennen wird am Sonntag, den 23. Februar 2020, ausgetragen.

Biathlon-WM: Die Wettbewerbe in Antholz

Erster Wettbewerb bei der Biathlon-WM in Antholz ist am Donnerstag, 13. Februar 2020, um 14.45 Uhr die Mixed Staffel. Alle Wettkämpfe im Überblick:

Datum Wettbewerb Uhrzeit Mittwoch, 12. Februar 2020 Eröffnungsfeier 20 Uhr Donnerstag, 13. Februar 2020 Mixed-Staffel 14.45 Uhr Freitag, 14. Februar 2020 Sprint der Frauen 14.45 Uhr Samstag, 15. Februar 2020 Sprint der Männer 14.45 Uhr Sonntag, 16. Februar 2020 Verfolgung der Frauen 13 Uhr Sonntag, 16. Februar 2020 Verfolgung der Männer 15.15 Uhr Dienstag, 18. Februar 2020 Einzel der Damen 14.15 Uhr Mittwoch, 19. Februar 2020 Einzel der Herren 14.15 Uhr Donnerstag, 20. Februar 2020 Single-Mixed-Staffel 15.15 Uhr Samstag, 22. Februar 2020 Staffel der Damen 11.45 Uhr Samstag, 22. Februar 2020 Staffel der Herren 14.45 Uhr Sonntag, 23. Februar 2020 Massenstart der Frauen 12.30 Uhr Sonntag, 23. Februar 2020 Massenstart der Männer 15 Uhr

Die Siegerehrungen finden jeweils am Abend nach den Wettkämpfen um 20 Uhr auf der Medal Plaza statt.

Biathlon-WM live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Biathlonfans: Alle Wettbewerbe sind im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in der ARD und ZDF zu sehen. Beide Sender bieten zudem einen kostenlosen Livestream auf ihren jeweiligen Webseiten an.

Neben den Öffentlich-Rechtlichen sicherte sich auch Eurosport die Rechte an der WM in Antholz. Aufgrund der Kooperation mit DAZN können die Wettbewerbe somit auch im Livestream verfolgt werden.

Biathlon-WM: Das sind die deutschen Athleten

Insgesamt gehen in Antholz elf Athleten für Deutschland an den Start. Fünf Damen und sechs Männer werden sich in den Disziplinen Sprint, Verfolgung, Einzel, Massenstart, Mixed-Staffel, Single-Mixed und in der Staffel mit den anderen Nationen messen.

Die deutschen Frauen:

Denise Herrmann

Vanessa Hinz

Franziska Preuß

Karolin Horchler

Janina Hettich

Die deutschen Männer: