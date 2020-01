Vierschanzentournee in Bischofshofen: Wer überträgt / zeigt die Qualifikation heute live im TV und Livestream?

Die Vierschanzentournee befindet sich in den letzten Zügen. SPOX verrät Euch, wer das letzte Qualifikation vor dem großen Finale in Bischofshofen zeigt bzw. überträgt. Außerdem erfahrt Ihr den aktuellen Stand nach drei Springen.

Vierschanzentournee: Wer überträgt / zeigt die Qualifikation in Bischofshofen?

Alle Entscheidungen und somit auch die Qualifikation in Bischofshofen werden von Eurosport übertragen. Über den Eurosport-Channel von DAZN könnt Ihr das Geschehen zudem im Livestream sehen.

Außerdem stellen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF eine Live-Übertragung im Wechsel zur Verfügung. Das Finale in Bischofshofen übernimmt das Erste. Die ARD bietet zudem einen Livestream via sportschau.de an.

Vierschanzentournee in Bischofshofen: Qualifikation im Liveticker

Wie gewohnt, könnt Ihr die Qualifikation heute auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Dort verpasst Ihr keine gesprungene Weite und bleibt immer auf dem neuesten Stand. Hier geht's zum Liveticker.

Vierschanzentournee in Bischofshofen, Qualifikation: Uhrzeit

Das große Finale der Tournee im österreichischen Bischofshofen wird auf der Außerleitner-Schanze ausgetragen. Den aktuelle Schanzenrekord hält der derzeit Führende Dawid Kubacki mit 145 Metern aus dem Vorjahr. Die Qualifikation beginnt am heutigen Sonntag um 16.30 Uhr.

Vierschanzentournee: Ergebnis von Innsbruck

Marius Lindvik hat nach seinem überraschenden Erfolg in Garmisch-Partenkirchen auch das dritte Springen gewonnen. Dawid Kubacki überzeugte erneut, während Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi lediglich 14. wurde.

Platz Springer Land Punkte Weiten 1 Marius Lindvik Norwegen 253,3 133,0 und 120,5 m 2 Dawid Kubacki Polen 252,0 133,0 und 120,5 m 3 Daniel Andre Tande Norwegen 249,3 126,0 und 131,0 m 4 Stefan Kraft Österreich 245,0 123,0 und 127,5 m 5 Stephan Leyhe Deutschland 241,6 125,0 und 125,0 m 6 Gregor Schlierenzauer Österreich 240,0 127,5 und 126,0 m 7 Johann Andre Forfang Norwegen 238,4 131,0 und 120,5 m 8 Karl Geiger Deutschland 236,5 117,5 und 126,0 m 9 Peter Prevc Slowenien 236,3 127,0 und 122,0 m 10 Domen Prevc Slowenien 234,6 125,0 und 122,0 m

Vierschanzentournee: Die Gesamtwertung nach 3 von 4 Springen

Karl Geiger hat nach dem verpatzten dritten Springen, was auch den schlechten Windverhältnissen geschuldet war, weiterhin Tuchfühlung zur Spitze. Auf Spitzenreiter Kubacki beträgt sein Rückstand aber rund 13 Punkte.