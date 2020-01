Wintersport, Langlauf: Tour de Ski 2019/20 - Der Finalanstieg

Am 5. Januar findet die letzte Etappe der Tour de Ski 2019/20 statt. Alles was Ihr über den finalen Anstieg am Alpe Cermis wissen müsst, erfahrt Ihr bei SPOX.

Zum ersten Mal findet die finale Etappe der Tour de Ski nicht als Verfolgungsrennen, sondern als Massenstart statt.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Tour de Ski 2019/20: Terminplan in Val di Fiemme

Vier der sieben Etappen der Tour de Ski sind bereits absolviert. Die finalen drei Etappen finden traditionell im italienischen Val die Fiemme statt. Den Abschluss des Wettbewerbs bildet der berühmt-berüchtigte Finalanstieg am Alpe Cermis.

Das Programm in Val di Fiemme:

Datum Herren Damen 3. Januar 2020 15 km klassisch Massenstart 10 km klassisch Massenstart 4. Januar 2020 Sprint klassisch Sprint klassisch 5. Januar 2020 9 km Freistil Massenstart 9 km Freistil Massenstart

Tour de Ski 2019/20: Der Finalanstieg live im TV und Livestream

Das Finale der Tour de Ski gibt es im Free TV zu sehen. Das Erste zeigt ab 13.15 Uhr das Rennen der Damen, ab ca. 15.10 Uhr folgt der Finalanstieg der Herren. Auch Eurosport zeigt die letzte Etappe der Tour de Ski in voller Länge.

Den Finalanstieg am Alpe Cermis gibt es zudem auch im Livestream bei der ARD zu sehen. Die Übertragung von Eurosport ist im Eurosport-Channel auf DAZN zu sehen. Dank der Kooperation des Streamingdienstes mit Eurosport ist das Programm von Eurosport 1 und 2 auf DAZN zu sehen.

© getty

Tour de Ski 2019/20 im LIVE-TICKER von SPOX

SPOX berichtet zudem auch im Liveticker vom Finale der Tour de Ski. Hier kommt Ihr zu den Liveticker für den Massenstart der Frauen und den Massenstart der Männer.

© getty

Tour de Ski 2019/20: Der aktuelle Stand

Nach vier von sieben Etappen liegen der Russe Alexander Bolshunov bei den Herren, sowie die Norwegerin Therese Johaug bei den Damen vorne.

Gesamtwertung der Herren:

Platz Name Land Zeit 1 Alexander Bolshunov Russland 1:44:55 2 Sergey Ustiugov Russland +0:16 3 Johannes Hosflot Klaebo Norwegen +0:26 4 Pal Golberg Norwegen +1:00 5 Iivo Niskanen Finnland +1:10 6 Martin Lowstrom Nyenget Norwegen +1:16 7 Hans Christer Holund Norwegen +1:18 8 Artem Maltsev Russland +1:19 9 Sjur Rothe Norwegen +1:22 10 Calle Halfvarsson Schweden +1:36

Gesamtwertung der Damen:

Platz Name Land Zeit 1 Therese Johaug Norwegen 1:22:05 2 Ingvild Flugstad Östberg Norwegen +0:22 2 Natalia Nepryaeva Russland +0:22 4 Heidi Weng Norwegen +0:38 5 Astrid Uhrenholdt Jacobsen Norwegen +0:50 6 Ebba Andersson Schweden +0:51 7 Anamarija Lampic Slowenien +1:25 8 Tiril Udnes Weng Norwegen +1:34 9 Sadie Maubet Bjornsen USA +2:09 10 Jessica Diggins USA +2:16

Tour de Ski: Die Sieger der vergangenen Jahre

Therese Johaug könnte zum dritten Mal in ihrer Karriere die Tour de Ski gewinnen. Alexander Bolshunov wäre der dritte russische Sieger bei den Herren nach Sergey Ustyugov (2017) und Alexander Legkov (2013).