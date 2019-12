Skispringen: Wer zeigt / überträgt die Vierschanzentournee in Oberstdorf heute live im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag startet die 68. Vierschanzentournee im bayerischen Oberstdorf. Wo Ihr den Auftaktwettkampf heute live im TV und Livestream sehen könnt und was es sonst zu wissen gibt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Vierschanzentournee: Wer zeigt/überträgt das Auftaktspringen in Oberstdorf?

Die Oberstdorfer Qualifikation am 28. Dezember sowie die Wertungdurchgänge am 29. Dezember werden live und in voller Länge im Free-TV zu sehen sein. Am Samstag starten in der ARD ab ca. 16.10 Uhr die Vorberichte zur Qualifikation, tags darauf beginnt die Übertragung ab ca. 16.40 Uhr mit den Wertungsdurchgängen. Einen kostenlosen Livestream gibt es auf live.daserste.de.

Neben der ARD zeigt auch Eurosport das Event im frei empfangbaren Fernsehen. Im Gegensatz zum öffentlich-rechtlichen TV-Sender wird dort jedoch kein kostenfreier Livestream angeboten.

Auch mit einem Abonnement beim Streamingsienst DAZN könnt Ihr die komplette Vierschanzentournee sehen. Hier greift Ihr auf den Eurosport-Channel zurück, auf den Ihr via DAZN-Abo Zugrff habt. Das "Netflix des Sports" kostet Euch wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich und bietet neben allen Eurosport-Programm-Inhalten auch eine breite Vielfalt an Fußball, US-Sport, Darts, Handball, Motorsport, Boxen, UFC oder Hockey an.

Vierschanzentournee - Oberstdorf: Der Terminplan

Das Springen in Oberstdorf findet am 28. und 29. Dezember statt.

Datum Uhrzeit Ereignis 27.12.2019 19 Uhr Offizielle Eröffnung 28.12.2019 12 Uhr Stadioneinlass 14.30 Uhr Offizielles Training 16.30 Uhr Qualifikation 29.12.2019 13 Uhr Stadioneinlass 16 Uhr Probedurchgang ab 17.30 Uhr Wertungsdurchgänge im Anschluss Siegerehrung

Die Vierschanzentournee im Liveticker

Oberstdorf: Ergebnis 2018/19

Platz Springer Nation 1 Ryoyu Kobayashi Japan 2 Markus Eisenbichler Deutschland 3 Stefan Kraft Österreich 4 Andreas Stjernen Norwegen 5 Dawid Kubacki Polen

Oberstdorf: Die Daten zur Schattenbergschanze

Steckbrief Name Schattenbergschanze Gesamthöhe 140 Meter Anlauflänge 105,5 Meter Absprunggeschwindigkeit 92 km/h Schanzenrekord 143,5 Meter (Sigurd Pettersen) Fassungsvermögen 27.000 Zuschauer

Vierschanzentournee: Die letzten Sieger