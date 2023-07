Alexander Volkanovski und Yair Rodríguez streiten heute Nacht im Hauptkampf von UFC 290 um die Krone im Federgewicht. SPOX verrät, wie Ihr das Event live im TV und Livestream sehen könnt und aus welchen weiteren Kämpfen die Fightcard besteht.

Alexander Volkanovskis Leichtgewicht-Abenteuer hatte nicht das erwartete Ende: Im Februar musste sich der Australier Islam Makchaev via einstimmiger Entscheidung geschlagen geben. Die Chance, zwei Titel gleichzeitig zu tragen, ist also vertan. Wirklich viel verloren hat er mit dieser Niederlage, der zweiten seiner Karriere, jedoch nicht. Volkanovski ist nämlich weiterhin der Mann, den es im Federgewicht zu schlagen gilt.

In der heutigen Nacht auf Sonntag, den 9. Juli, setzt der 34-Jährige im Rahmen des Events UFC 290 zum fünften Mal seinen Federgewichtstitel aufs Spiel. Sein Gegner ist der Mexikaner Yair Rodríguez, der in Volkanovskis Abwesenheit den Interimsgürtel im Federgewicht gewann und sich damit ein Ticket für den Vereinigungskampf sicherte.

© getty Alexander Volkanovski verteidigt gegen Yair Rodriguez zum fünften Mal seinen Titel im Federgewicht.

UFC 290, Volkanovski vs. Rodríguez heute live: Fight Card, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Austragungsstätte von UFC 290 ist die T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada (USA), wo um 4 Uhr Nachts die Maincard mit dem Mittelgewichtskampf zwischen Bo Nickal und Val Woodburn beginnt.

Die Maincard besteht wie üblich aus fünf Duellen. Unter anderem ist auch der ehemalige Titelträger im Mittelgewicht, Robert Whittaker, im Einsatz. Er kriegt es mit Dricus du Plessis zu tun. Im vorletzten Kampf der Nacht stehen sich Champion Brandon Moreno und Alexandre Pantoja um das Gold im Fliegengewicht gegenüber. Danach, um ca. 6.30 Uhr deutscher Zeit, steigt der Hauptkampf zwischen Volkanovski und Rodríguez.

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Besonderheiten Federgewicht Alexander Volkanovski (c) Yair Rodríguez (ic) Hauptkampf / Titelkampf Fliegengewicht Brandon Moreno (c) Alexandre Pantoja Co-Hauptkampf / Titelkampf Mittelgewicht Robert Whittaker Dricus du Plessis Catchweight (158 Pfund) Jalin Turner Dan Hooker Mittelgewicht Bo Nickal Val Woodburn

(c) = Champion

(ic) = Interims-Champion

UFC 290, Volkanovski vs. Rodríguez heute live: Übertragung im TV und Livestream

In Sachen Übertragung gibt es keine Neuerungen. DAZN ist auch heute Nacht zuständig und bietet neben einer Übertragung mit deutschen Kommentatoren auch eine mit den originalen US-Kommentatoren an - Ihr habt die Wahl. Das deutsche Duo bilden dabei Mark Bergmann und Experte Andreas Kraniotakes. Der Streamingdienst steigt mit Beginn der Maincard ein, um 4 Uhr deutscher Zeit also.

DAZN ist nicht nur das Zuhause der UFC-Elite, sondern besitzt auch die Übertragungsrechte an zahlreichen anderen Sportarten. Unter anderem auch an Fußball, Tennis, Handball, Darts, Motorsport, Radsport, US-Sport (NBA und NFL), Wrestling, Boxen, Schach, Rugby und vieles mehr.

Das "Netflix des Sports" verlangt ein Abonnement, damit man auf all dies zugreifen kann. Diesbezüglich stehen drei verschiedene Abo-Pakete zur Verfügung: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World.

