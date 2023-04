Heute Nacht kommt es bei UFC 287 zum Rückkampf zwischen Alex Pereira und Israel Adesanya. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Kampf um den Titel im Mittelgewicht live im TV und Livestream sehen könnt.

Im November des vergangenen Jahres wechselte der Gürtel in der Mittelgewichtsdivision der UFC nach vielen Jahren endlich wieder den Besitzer. Israel Adesanya, der den Titel davor fünfmal verteidigen konnte, musste sich dem Brasilianer Alex Pereira in der fünften Runde via technischem Knockout geschlagen geben.

Adesanya dominierte von 2019 bis Ende 2022 seine Gewichtsklasse, deshalb ist es keine Überraschung, dass er direkt eine zweite Chance bekommen hat, um den Fehler zu begradigen. In der heutigen Nacht auf Sonntag, den 9. April, trifft der 33-Jährige zum zweiten Mal auf Champion Pereira. Die beiden Kontrahenten bilden den Hauptkampf des Events UFC 287, das in der Miami-Dade Arena in Miami, Florida, steigt.

Die Maincard besteht, wie üblich, aus fünf Kämpfen und wird nachts um 4 Uhr deutscher Zeit mit dem Bantamgewichtsduell zwischen Raul Rosas Jr. und Christian Rodriguez eröffnet. Der Hauptkampf geht dann um ca. 6.30 Uhr los.

UFC 287: Die Maincard auf einen Blick

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Mittelgewicht Alex Pereira (c) Israel Adesanya Weltergewicht Gilbert Burns Jorge Masvidal Bantamgewicht Rob Font Adrian Yanez Weltergewicht Kevin Holland Santiago Ponzinibbio Bantamgewicht Raul Rosas Jr. Christian Rodriguez

© getty Alex Pereira und Israel Adesanya stehen sich zum zweiten Mal im Oktagon gegenüber.

UFC 287, Übertragung: Pereira vs. Adesanya heute live im TV und Livestream

Die UFC ist in Deutschland bei DAZN zu Hause. Aus diesem Grund ist der Streamingdienst heute Nacht für die Übertragung der Maincard inklusive des Hauptkampfes zwischen Pereira und Adesanya verantwortlich. Um 4 Uhr geht es los mit der Übertragung der Maincard, wieder einmal werden in Bezug auf den Kommentar zwei Sprachen angeboten: Deutsch und Englisch.

Bei der deutschen Version begleitet Euch folgendes Duo durch das Geschehen:

Kommentator: Andreas Kraniotakes

Andreas Kraniotakes Experte: Peter Sobotta

Bei DAZN werden neben MMA-Spektakel zahlreiche weitere Sportarten angeboten. Unter anderem gemeint sind: Fußball, Darts, US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, Schach, Wrestling, Boxen und Rugby.

Für den Zugriff auf das Livestreamangebot wird ein Abonnement benötigt. Dabei stehen drei verschiedene Abopakete zur Verfügung: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

UFC 287, Übertragung: Pereira vs. Adesanya heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

UFC 287: Die beiden Kämpfer im Head-to-Head-Vergleich