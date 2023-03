UFC 286, Übertragung: Edwards vs. Usman und Gaethje vs. Fiziev heute live im TV und Livestream

UFC 286 steht heute Nacht an: Im Hauptkampf kommt es zum dritten Aufeinandertreffen zwischen dem aktuellen Weltergewichts-Champion Leon Edwards und dem ehemaligen Titelträger Kamaru Usman. Zudem bietet die Fightcard auch Justin Gaethje gegen Rafael Fiziev. SPOX zeigt, wie Ihr das UFC-Event heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

"Aller guten Dinge sind drei" - das hat sich die UFC wohl beim Aufbau der Fightcard für UFC 286 gedacht. Denn im Hauptkampf stehen sich am heutigen Samstag, den 18. März, bereits zum dritten Mal die beiden Weltergewichte Leon Edwards und Kamaru Usman gegenüber. Die Bilanz ist aktuell ausgeglichen: Beim ersten Aufeinandertreffen im Dezember 2015, als beide noch nicht auf dem Niveau von heute waren, triumphierte Usman (einstimmige Entscheidung). Den Rückkampf im August 2022 gewann dann Edwards mit einem spektakulären Headkick-Knockout spät in der fünften und letzten Runde.

Der zweite Kampf war zugleich einiges bedeutsamer als der erste, da in diesem der Titel im Weltergewicht auf dem Spiel stand - Usman hatte davor den Gürtel fünfmal in Folge verteidigt. Nun soll ein dritter Kampf die Trilogie entscheiden, natürlich geht es auch heute wieder um die Championship im Weltergewicht. Es ist Edwards' erste Titelverteidigung.

© getty Leon Edwards und Kamaru Usman treffen zum dritten Mal aufeinander.

UFC 286, Übertragung: Edwards vs. Usman und Gaethje vs. Fiziev - Ort, Uhrzeit, Maincard

Der Brite Edwards genießt heute Nacht einen Heimvorteil, da UFC 286 in der O2-Arena in London über die Bühne geht. Die Maincard, die aus fünf Kämpfen besteht und als Co-Hauptkampf Justin Gaethje (ehemaliger Interimschampion im Leichtgewicht) gegen Rafael Fiziev bietet, wird um 22 Uhr deutscher Zeit beginnen.

UFC 286: Die Maincard im Überblick

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Weltergewicht Leon Edwards (Champion) Kamaru Usman Leichtgewicht Justin Gaethje Rafael Fiziev Weltergewicht Gunnar Nelson Bryan Barberena Fliegengewicht der Frauen Jennifer Maia Casey O'Neill Mittelgewicht Marvin Vettori Roman Dolidze

UFC 286, Übertragung: Edwards vs. Usman und Gaethje vs. Fiziev heute live im TV und Livestream

DAZN ist das Zuhause der UFC in Deutschland, aus diesem Grund kümmert sich der Streamingdienst um die Übertragung der Kämpfe bei UFC 286. Um 22 Uhr beginnt auf der Plattform die Übertragung der Hauptkämpfe, die von Mark Bergmann und Experte Peter Sobotta kommentiert werden. Allerdings bietet das "Netflix des Sports" parallel dazu auch einen Livestream mit den originalen US-Kommentatoren an. Ihr habt also die Wahl.

Neben spektakulären Kämpfen stehen bei DAZN zudem auch haufenweise Livestreams zu anderen Sportarten abrufbereit. Das Repertoire besteht unter anderem auch aus Fußball, Tennis, Darts, Motorsport, Handball, Wintersport, Boxen, Wrestling, Schach und noch mehr.

Zugriff auf all dies bekommt man allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement. Drei verschiedene Pakete stehen dabei zur Verfügung, die sich sowohl in Sachen Preis als auch in Sachen Angebot unterscheiden: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

UFC 286, Übertragung: Edwards vs. Usman und Gaethje vs. Fiziev heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

UFC 286, Übertragung: Edwards vs. Usman und Gaethje vs. Fiziev heute live im TV und Livestream - Head-to-head-Vergleich

Hauptkampf:

Leon Edwards (C) Name Kamaru Usman 31 Jahre Alter 35 Jahre Großbritannien Nationalität Nigeria "Rocky" Spitzname "The Nigerian Nightmare" 1.83 m Größe 1.83 m 77 kg Gewicht 77 kg 188 cm Reichweite 193 cm 20-3-0-1 No Contest MMA-Bilanz 20-2

Co-Hauptkampf: