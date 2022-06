Die UFC veranstaltet heute Nacht das Großereignis UFC 275, in dem sich im letzten Kampf der Maincard Glover Teixeira und Jiri Prochazka um den Titel im Halbschwergewicht duellieren. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das MMA-Spektakel live im TV und Livestream sehen könnt.

MMA-Fans aus aller Welt dürfen sich wieder auf ein Spektakel freuen. Die UFC veranstaltet in der heutigen Nacht auf Sonntag, den 12. Juni, das Event UFC 275. Die Kämpfe werden im Singapore Indoor Stadium im Stadtviertel Kallang, Singapur, ausgetragen.

Die Maincard, die wie üblich aus fünf Kämpfen besteht, beginnt am Sonntag um 4 Uhr deutscher Zeit, und wird mit dem Weltergewicht-Fight zwischen Jack Della Maddalena und Ramazan Emeev eröffnet. Weiter geht's mit Rogério Bontorin vs. Manel Kape, ehe sich die ehemaligen Strohgewicht-Champions Zhang Weili und Joanna Jędrzejczyk in einem Rematch gegenüberstehen.

Danach beginnen die Titelkämpfe der heutigen Nacht: Im Co-Main-Event treffen Valentina Shevchenko, Titelträgerin in der Fliegengewichtsklasse der Frauen, und Herausforderin Taila Santos aufeinander. Nach diesem Kampf geht dann endlich der Hauptkampf über die Bühne. In diesem steht der Halbschwergewichtstitel auf dem Spiel. Der Brasilianer Glover Teixeira verteidigt dabei seinen Gürtel zum ersten Mal, sein Gegner ist mit Jiri Prochazka, der erst in seinem dritten UFC-Kampf bereits um UFC-Gold kämpft, erneut ein Europäer. Teixeira gewann zuletzt den Titel mit einem Submission-Sieg gegen den Polen Jan Blachowicz.

UFC 275: Die Maincard im Überblick

Gewichtsklasse Kämpfer:in 1 Kämpfer:in 2 Halbschwergewicht Glover Teixeira (Champion) Jiri Prochazka Fliegengewicht der Frauen Valentina Shevchenko (Champion) Taila Santos Strohgewicht der Frauen Zhang Weili Joanna Jędrzejczyk Fliegengewicht Rogério Bontorin Manel Kape Weltergewicht Jack Della Maddalena Ramazan Emeev

UFC 275, Übertragung: Teixeira vs. Prochazka heute live im TV und Livestream

DAZN besitzt in Deutschland die Übertragungsrechte an den Veranstaltungen der Nummer eins MMA-Organisation und ist daher heute Nacht für die Übertragung von UFC 275 verantwortlich. Pünktlich zu Beginn der Maincard geht bei DAZN auch der Livestream los. Auch dieses Mal habt Ihr heute Nacht die Wahl zwischen der Übertragung mit deutschen Kommentatoren oder der Übertragung mit den originalen US-Kommentatoren.

Die UFC ist nicht die einzige Kampfsportart, die DAZN in seinem Repertoire hat. Heute Nacht ab 2 Uhr könnt Ihr nämlich auch den Boxkampf zwischen Jaime Munguia und Jimmy Kelly live verfolgen.

Auf all dies könnt Ihr lediglich mit einem DAZN-Abonnement zugreifen. Die Kosten für dieses liegen bei 29,99 Euro pro Monat oder bei 274,99 Euro pro Jahr.

© getty Glover Teixeira verteidigt bei UFC 275 seinen Titel gegen Jiri Prochazka.

UFC 275: Teixeira vs. Prochazka im Head-to-head-Vergleich