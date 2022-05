Im Rahmen des Großevents UFC 274 treffen heute Nacht im Hauptkampf Leichtgewichts-Champion Charles Oliveira und Herausforderer Justin Gaethje aufeinander. Wie Ihr UFC 274 live im TV und Livestream verfolgen könnt, sagt Euch SPOX.

Rund einen Monat nach UFC 273 veranstaltet die UFC ihr nächstes Großevent. In der Nacht von heute Samstag (7. Mai) auf Sonntag (8. Mai) wird im Footprint Center in Phoenix, Arizona, UFC 274 ausgetragen. Im letzten Kampf des Tages stehen sich Champion Charles Oliveira und Justin Gaethje gegenüber. Auf dem Spiel steht dabei der Leichtgewichtstitel. Oliveira gegen Gaethje ist jedoch nicht der einzige Titelkampf, der heute Nacht bestritten wird. Im Kampf davor, im Co-Main-Event, duellieren sich Titelträgerin Rose Namajunas und Carla Esparza um den Gürtel im Strohgewicht der Frauen.

Die Maincard mit ihren fünf Fights beginnt wie üblich am Sonntag um 4 Uhr deutscher Zeit und wird mit dem Leichtgewichtskampf zwischen Donald "Cowboy" Cerrone und Joe Lauzon eröffnet. Ebenfalls Teil der Maincard ist der Leichtgewichtskampf zwischen Michael Chandler und Ex-Champion Tony Ferguson. Mit Mauricio "Shogun" Rua ist ein weiterer ehemaliger Titelträger im Re-Match gegen Ovince Saint Preux im Einsatz. Der Brasilianer will die Revanche für die KO-Niederlage 2014. Oliveira vs. Gaethje wird dann um etwa 6.30 Uhr losgehen.

UFC 274, Übertragung: Oliveira vs. Gaethje - Die Maincard

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Leichtgewicht Charles Oliveira (c) Justin Gaethje Strohgewicht der Frauen Rose Namajunas (c) Carla Esparza Leichtgewicht Michael Chandler Tony Ferguson Halbschwergewicht Maurício Rua Ovince Saint Preux Leichtgewicht Donald Cerrone Joe Lauzon

UFC 274, Übertragung: Oliveira vs. Gaethje heute live im TV und Livestream

UFC 274, Übertragung: Oliveira vs. Gaethje - Der Vergleich

Für Oliveira ist es heute die zweite Titelverteidigung. Die Krone im Leichtgewicht bekam er im Mai 2021 aufgesetzt, als er Michael Chandler via TKO bezwang. Seine erste Titelverteidigung gelang im danach gegen Dustin Poirier. Mittlerweile ist "Do Bronx" bereits seit zehn Kämpfen ungeschlagen.