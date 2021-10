Am heutigen Samstagabend findet das MMA-Event UFC 267 statt. Den Hauptkampf bestreiten dabei Jan Blachowicz und Glover Teixeira. Wer zeigt / überträgt das Spektakel heute live im TV und im Livestream? Hier erhaltet Ihr alle nötigen Informationen.

Am heutigen Samstag, den 30. Oktober, findet wieder ein Event der UFC statt. Austragungsort von UFC 267 ist die Etihad Arena in Abu Dhabi. Um 20.00 Uhr deutscher Ortszeit beginnen die ersten Kämpfe. Den Hauptkampf liefern sich am heutigen Abend aber Champion Jan Blachowicz und Herausforderer Glover Teixeira, und zwar um den Titel im Halbschwergewicht.

Der Pole Jan Blachowicz ist seit September letzten Jahres Titelträger im Halbschwergewicht. Damals gewann er gegen Dominick Reyes in der zweiten Runde durch Technischen K.o. Seitdem musste der 38-jährige seinen Titel einmal verteidigen.

Das gelang ihm im März diesen Jahres gegen Israel Adesanya. Der Kampf ging über die vollen fünf Runden. Das Urteil fiel nach Punkten einstimmig zugunsten Blachowiczs aus. Insgesamt acht Mal wurde der Pole in seiner Karriere besiegt. Schafft das Glover Teixeira heute ein weiteres Mal?

Für den 41-jährigen Brasilianer ist es heute die zweite Chance, sich einen Titel in der UFC zu holen. Schon im Jahr 2014 nahm er an einem Titelkampf teil. Doch er verlor den Kampf gegen Jon Jones einstimmig nach Punkten. Danach gab es für Teixeira einige schwierige Jahre. Doch er hat sich nach guten Kämpfen in den letzten Jahren wieder in die Position gebracht, um den Titel zu kämpfen.

Blachowicz vs. Teixeira heute live im TV und Livestream - Die Kämpfer im Vergleich

Jan Blachowicz Glover Teixeira Geburtsdatum (Alter) 24. Februar 1983 (38) 28. Oktober 1979 (41) Geburtsort Warschau, Polen Sobralia, Brasilien Größe / Reichweite 1,88 m / 1,98 m 1,88 m / 1,93 m MMA-Bilanz 28-8 32-7

Wer zeigt / überträgt UFC 267 Blachowicz vs. Teixeira heute live im TV und Livestream?

UFC 267 und damit der Hauptkampf zwischen Blachowicz und Teixeira wird heute Abend exklusiv auf DAZN übertragen. Eine Übertragung im Free-TV gibt es von diesem Event nicht. DAZN überträgt das Spektakel heute Abend ab 20.00 Uhr live.

Als DAZN-Abonnent habt Ihr die Wahl, die Übertragung im englischen Originalkommentar zu verfolgen, oder den deutschen Kommentar einzuschalten. Dafür ist am heutigen Abend Kommentator Sebastian Hackl mit Expertin Mandy Böhm zuständig.

Wer zeigt / überträgt UFC 267 Blachowicz vs. Teixeira heute live im TV und Livestream? Die letzten Kämpfe der Kontrahenten

Die letzten Kämpfe von Jan Blachowicz

Resultat Gegner Event Datum Runde Gewonnen Israel Adesanya UFC 259 6. März 2021 5 Gewonnen Dominick Reyes UFC 253 27. September 2020 2 (TKO) Gewonnen Corey Anderson UFC Fight Night 167 15. Februar 2020 1 (KO)

Die letzten Kämpfe von Glover Teixeira

Resultat Gegner Event Datum Runde Gewonnen Thiago Santos UFC on ESPN: Santos vs. Teixeira 7. November 2020 3 (Aufgabe) Gewonnen Anthony Smith UFC Fight Night 171 13. Mai 2020 5 (TKO) Gewonnen Corey Anderson UFC Fight Night 167 14. September 2019 3

Wer zeigt / überträgt UFC 267 Blachowicz vs. Teixeira heute live im TV und Livestream? Die Fightcard des Abends

Neben dem Hauptkampf zwischen Blachowicz und Teixeira kommt es am heutigen Abend bei UFC 267 zu einigen weiteren interessanten Kämpfen. Dazu zählt unter anderem der Fight im Bantamgewicht zwischen Petr Yan und Corey Sandhagen. Die beiden kämpfen am heutigen Abend um den Interimstitel in dieser Gewichtsklasse.

Die Fightcard von UFC 267 im Überblick