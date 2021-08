UFC 265: Lewis vs. Gane heute live im TV und Livestream

In der Nacht von heute auf morgen findet UFC 265 statt. Im Hauptkampf stehen sich Derrick Lewis und Ciryl Gane im Duell um den Interims-Schwergewichtstitel gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Event live im TV und Livestream verfolgen könnt.

UFC 265: Lewis vs. Gane - Wann und wo?

Die UFC meldet sich nach der Vervollständigung der Trilogie zwischen Conor McGregor und Dustin Poirier mit dem nächsten Großevent zurück. UFC 265 steht an. In der Nacht von Samstag auf Sonntag begegnen sich im letzten Kampf der Nacht die beiden Schwergewichte Derrick Lewis und Ciryl Gane im Toyota Center in Houston, Texas. Die Maincard beginnt am Sonntag, den 8. August, um 4 Uhr deutscher Zeit. Der Hauptkampf, bei dem der Interimstitel auf dem Spiel steht, steigt dann ab ca. 6.30 Uhr.

Mit Jose Aldo ist unter anderem auch ein ehemaliger UFC-Champion im Einsatz. Der Brasilianer trifft im Co-Mainevent auf Bantamgewicht Pedro Munhoz.

McGregor vs. Poirier: Hoher Besuch! Die besten Bilder des Fights © getty 1/13 Conor McGregor hat bei UFC 264 gegen Dustin Poirier verloren. Der Ire musste aufgrund eines Beinbruchs aufgeben, zeigte sich danach aber als schlechter Verlierer. Die besten Bilder des Kampfes. © imago images 2/13 Conor McGregor und Dustin Poirier trafen in der T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada aufeinander. Die 20.062 Zuschauer hatten einen klaren Favoriten... © imago images 3/13 Die Stadt war bereits in den vergangenen Tagen in irischer Hand. Wie so oft hatte McGregor die Fans auf seiner Seite. © imago images 4/13 Die UFC hatte für den dritten Kampf groß aufgefahren und auch einige Stars waren vor Ort... © getty 5/13 Unter anderem waren NFL-Superstar Odell Beckham Jr., Justin Bieber und Megan Fox vor Ort. © getty 6/13 Auch Ex-Präsident Donald Trump ließ sich nicht nehmen, UFC 264 einen Besuch abzustatten. © getty 7/13 Der Walkout von McGregor war einer der elektrisierendsten der UFC-Geschichte. Der Ire brüllte immer wieder in die Kamera und zeigte, dass er mehr als bereit war. © getty 8/13 Im Octagon angekommen mussten die beiden Kontrahenten von etlichen Sicherheitskräften auseinandergehalten werden. © getty 9/13 McGregor erwischte einen guten Start in den Kampf und traf Poirier mehrfach mit harten Kicks. Das Momentum konnte er jedoch nicht aufrechterhalten. © getty 10/13 Poirier kam besser in den Kampf und brachte sich in eine bessere Situation. McGregor landete nach einem Fehler auf dem Boden und musste einige harte Schläge einstecken. © getty 11/13 Als McGregor kurz vor dem Ende der ersten Runde einen Schritt zurückmachen wollte, brach er sich das Bein. © getty 12/13 In der Folge musste der Kampf abgebrochen werden. Einsehen wollte er die Niederlage aber nicht. McGregor zeigte sich als schlechter Verlierer und beleidigte Poirier und dessen Frau. © getty 13/13 Der 32-jährige Ire musste aus dem Octagon getragen werden und legte sich auf dem Weg nach draußen mit zahlreichen Zuschauern an.

UFC 265: Lewis vs. Gane - Die Fightcard im Überblick

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Schwergewicht Derrick Lewis Ciryl Gane Bantamgewicht José Aldo Pedro Munhoz Weltergewicht Michael Chiesa Vicente Luque Strohgewicht der Frauen Tecia Torres Angela Hill Bantamgewicht Song Yadong Casey Kenney Preliminary card Leichtgewicht Bobby Green Rafael Fiziev Bantamgewicht Vince Morales Drako Rodriguez Halbschwergewicht Ed Herman Alonzo Menifield Strohgewicht der Frauen Karolina Kowalkiewicz Jessica Penne Early preliminary card Catchweight (129 Pfund) Manel Kape Ode Osbourne Bantamgewicht Miles Johns Anderson dos Santos Fliegengewicht der Frauen Victoria Leonardo Melissa Gatto Bantamgewicht Johnny Muñoz Jr. Jamey Simmons

UFC 265: Lewis vs. Gane heute live im TV und Livestream

Bei DAZN liegen die Übertragungsrechte für die UFC, wer also die Hauptkämpfe von UFC 265 live sehen möchte, braucht einen Zugang zum DAZN-Angebot. Die Übertragung beginnt pünktlich mit Start der Maincard um 4 Uhr am Sonntag.

Auch dieses Mal bietet Euch der Streamingdienst an, zwischen den deutschen und den amerikanischen Kommentatoren zu wählen. Das Duo bestehend aus Kommentator Sebastian Hackl und Experte Andreas Kraniotakes begleitet Euch bei der deutschen Übertragung durch das Event.

© getty Francis Ngannou (r.) trägt aktuell den Titel im Schwergewicht.

Neben spektakulären MMA-Kämpfen bietet "das Netflix des Sports" unter anderem auch haufenweise Fußballspiele an. In der Saison 2021/22 seht Ihr die europäischen Topligen (Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division) und Spiele der Champions League.

Zu den weiteren Sportarten, die es bei DAZN im Livestream gibt, zählen auch die US-Sportarten (NBA, NHL, MLB, NFL), Darts, Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, Rugby, Wrestling, Wintersport und Boxen.

Das DAZN-Abonnement kostet pro Monat 14,99 Euro. Das Jahresabo ist mit einem Preis in Höhe von 149,99 Euro versehen. Davor habt Ihr die Möglichkeit, DAZN einen Monat lang kostenlos zu testen.