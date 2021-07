Zum dritten Mal treffen in der UFC Conor McGregor und Dustin Poirier aufeinander. Das Spektakel bildet den Hauptkampf von UFC 264. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wer McGregor vs. Poirier III live im TV und Livestream zeigt und überträgt.

Die Bilanz zwischen den ehemaligen UFC-Champions Conor McGregor und Dustin Poirier ist ausgeglichen. 2014 gewann McGregor das erste Aufeinandertreffen der beiden via TKO, im Januar dieses Jahres ist Poirier - ebenfalls via TKO - gleichgezogen. 1:1 steht es also. Jetzt soll der dritte Kampf die Entscheidung dieser ereignisreichen Trilogie herbeibringen.

McGregor gegen Poirier ist der Hauptkampf des UFC Events "UFC 264". Dieses steigt in der Nacht von heute Samstag auf morgen Sonntag in der T-Mobile Arena in Paradise, Nevada. Die Maincard geht am Sonntag, den 11. Juli, los. Der letzte Kampf des Tages findet dann in Form von McGregor gegen Poirier circa um 6 Uhr statt.

UFC: Wer zeigt / überträgt Kampf McGregor vs. Poirier heute live im TV und Livestream?

Wie Ihr es von der UFC gewohnt seid, werden in Deutschland Übertragungen zu den Fight angeboten. Im Folgenden zeigen wir euch, wer den McGregor gegen Poirier heute live im TV und Livestream zeigt und überträgt.

UFC: Wer zeigt / überträgt Kampf McGregor vs. Poirier heute live im Free-TV?

Im deutschen Free-TV wird es keine Übertragung des Kampfes geben. Weder ein öffentlich-rechtlicher noch ein Privatsender haben sich die Rechte für den Kampf gesichert.

Gleiches gilt für das Pay-TV. In Deutschland gibt es lediglich eine Übertragung bei einem Streamingdienst.

© getty Den zweiten Kampf entschied Poirier im Januar für sich.

UFC: Wer zeigt / überträgt Kampf McGregor vs. Poirier heute live im Livestream?

Wer UFC 264 samt McGregor gegen Poirier live und in voller Länge sehen will, hat in Deutschland nur eine Möglichkeit - nämlich DAZN. Pünktlich um 4 Uhr geht dabei die Übertragung los. Wie üblich bekommt Ihr auch bei UFC 264 vom Streamingdienst angeboten, zwischen den originalen amerikanischen und den deutschen Kommentatoren zu wählen.

Den Streamingdienst könnt Ihr über Euren Smart-TV oder Eure Spielkonsolen mit der jeweiligen App empfangen. Gleiches gilt für mobile Endgeräte wie Handys oder Tablets. Auch hier könnt Ihr die kostenlose App downloaden.

Um der Übertragung zu folgen, benötigt Ihr jedoch ein Abonnement bei DAZN. Der Abopreis im Monat beträgt 14,99 Euro, das Jahresabo ist mit einem Preis in Höhe von 149,99 Euro versehen.

DAZN ist neben der UFC das Zuhause vieler weiterer Sportarten. Dazu zählen Fußball (u.a. Bundesliga, Champions League), US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL), Radsport, Tennis, Darts, Handball, Motorsport, Rugby, Wrestling, Wintersport und Boxen dazu.

UFC: Wer zeigt / überträgt Kampf McGregor vs. Poirier heute live im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Event: UFC 264 (Hauptkampf)

Datum: 11. Juli 2021

Uhrzeit: 04.00 Uhr

04.00 Uhr Ort: T-Mobile Arena (Paradise, Nevada)

T-Mobile Arena (Paradise, Nevada) Übertragung: DAZN

UFC: Wer zeigt / überträgt Kampf McGregor vs. Poirier heute live im TV und Livestream? - Fight im Liveticker

Sollte Euch der Zugang zu DAZN verwehrt sein, müsst Ihr trotzdem nicht auf das Spektakel verzichten. Bei SPOX wird die Maincard nämlich live und detailliert getickert.

Die Liveticker-Übersicht von SPOX findet Ihr hier.

UFC: Wer zeigt / überträgt Kampf McGregor vs. Poirier heute live im TV und Livestream? - Fight Card im Überblick

Beginn Gewichtsklasse Duell Main Card Leichtgewicht Conor McGregor vs. Dustin Poirier Main Card Weltergewicht Gilbert Burns vs. Stephen Thompson Main Card Schwergewicht Greg Hardy vs. Tai Tuivasa Main Card Bantamgewicht (F) Irene Aldana vs. Yana Kunitskaya Main Card (ab 4 Uhr) Bantamgewicht Sean O'Malley vs. Kris Moutinho Prelims Weltergewicht Carlos Condit vs. Max Grffin Prelims Weltergewicht Niko Price vs. Michael Pereira Prelims Federgewicht Ryan Hill vs. Ilia Topuria Prelims (ab 2 Uhr) Mittelgewicht Trevin Giles vs. Dricus Du Plessis Early Prelims Fliegengewicht (F) Jennifer Maia vs. Jessica Eye Early Prelims Mittelgewicht Omari Akhmedov vs. Brad Tavares Early Prelims Fliegengewicht Zhalgas Zhumagulov vs. Jerome Rivera Early Prelims (ab 0.15 Uhr) Mittelgewicht Hu Yaozong vs. Alen Amedovski

UFC: Wer zeigt / überträgt Kampf McGregor vs. Poirier heute live im TV und Livestream? - Head to Head

Conor McGregor und Dustin Poirier treffen bereits zum dritten Mal aufeinander. Im September 2014 bezwang McGregor Poirier durch TKO in der 1. Runde. Im Januar gab es den zweiten Kampf der beiden Kontrahenten, diesen gewann Poirier durch TKO in der 2. Runde.

Conor McGregor Dustin Poirier Spitzname The Notorious The Diamond Geburtsdatum (Alter) 14.7.1988 (32) 19.1.1989 (32) Geburtsort Dublin, Irland Lafayette, USA Größe / Reichweite 1,75 m / 1,88 m 1,75m / 1,83 m MMA-Bilanz 22-5 28-1-6

UFC: Wer zeigt / überträgt Kampf McGregor vs. Poirier heute live im TV und Livestream? - Die nächsten Events im Überblick

Nach dem Fight zwischen McGregor und Poirier stehen in der UFC drei Fight Nights an. Alle drei sind ebenfalls bei DAZN zu sehen.