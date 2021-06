McGregor vs. Poirier, UFC 264: Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream

In der Main Card von UFC 264 kommt es zum Mega-Kampf zwischen Conor McGregor und Dustin Poirier. Die beiden Top-MMA-Kämpfer trafen bereits zwei Mal aufeinander. Wie Ihr UFC 264 im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

McGregor vs. Poirier, UFC 264: Datum, Uhrzeit, Austragungsort, Fightcard

Aller guten Dinge sind drei! Im Rahmen von UFC 264 kommt es in der Nacht auf den 11. Juli zu dritten Aufeinandertreffen der beiden Top-Kämpfer Conor McGregor und Dustin Poirier. Das Event in der T-Mobile-Arena in Paradiese (Nevada) hat zudem noch viele weitere hochklassige Kämpfe zu bieten.

Im Mittelpunkt des Interesses steht aber eindeutig der Kampf zwischen McGregor und Poirier. Der letzte Kampf der beiden gegeneinander ist noch gar nicht so lange her. Bei UFC 257 gewann Poirier Ende Januar durch TKO in der 2. Runde. Zum ersten Mal kämpften McGregor und Poirier im September 2014 gegeneinander. Damals hieß der Sieger McGregor durch TKO in der 1. Runde.

Die Kämpfe der Main Card werden um 4 Uhr beginnen, der Hauptkampf zwischen McGregor und Poirier wird aller Voraussicht gegen 6 Uhr starten.

McGregor vs. Poirier, UFC 264: Die Kämpfe der Main Card

Gewichtsklasse Duell Main Card Leichtgewicht Conor McGregor vs. Dustin Poirier Weltergewicht Gilbert Burns vs. Stephen Thompson Schwergewicht Greg Hardy vs. Tai Tuivasa Bantamgewicht, Frauen Irene Aldana vs. Yana Kunitskaya Bantamgewicht Sean O'Malley vs. Louis Smolka

McGregor vs. Poirier: UFC 264 live im TV und Livestream

Live sehen könnt Ihr UFC 264 inklusive dem Hauptkampf zwischen Conor McGregor und Dustin Poirier nur bei DAZN. Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben.

Der Streamingdienst zeigt alle Kämpfe der Main Card am 11. Juli ab 4 Uhr. Folgendes Personal ist im Einsatz:

Kommentator: Sebastian Hackl

Sebastian Hackl Experten: Peter Sobotta und Andreas Kraniotakes

Zusätzlich habt Ihr bei DAZN auch die Chance, die Kämpfe der Main Card mit dem englische Originalkommentar zu verfolgen.

DAZN hat schon seit einiger alle Events der UFC in seinem Programm-Angebot. Darüber hinaus gibt es viel weiteren Kampfsport (Boxen, WWE) zu sehen.

In der kommenden Fußball-Saison zeigt das "Netflix des Sports" noch mehr Spiele der Champions League und der Bundesliga als in den Vorjahren.

Das DAZN-Abo kostet noch 11,99 Euro oder 119,99 Euro im Jahr. Das wird sich ab 6. Juli für Neukunden und ab 6. August für Bestandskunden aber ändern. Die Möglichkeit DAZN 30 Tage lang kostenlos zu testen bleibt weiter bestehen!

UFC: Die nächsten Kämpfe im Überblick

Die UFC hat folgende Events für die nächsten Wochen und Monate angesetzt:

Datum (deutscher Zeit) Bezeichnung Main Event 26. Juni Fight Night Ciryl Gane - Alexander Volkov 10. Juli UFC 264 Conor McGregor - Dustin Poirier 17. Juli Fight Night Max Holloway - Yair Rodriguez 25. Juli Fight Night TJ Dillashaw - Cory Sandhagen 1. August Fight Night Uriah Hall - Sean Strickland

UFC 264: Conor McGregor und Dustin Poirier im Vergleich

Conor McGregor ist der bekannteste UFC-Fighter der Welt. Sein Debüt im UFC-Octagon feierte er im April 2013. Der Ire war bereits UFC-Weltmeister im Federgewicht und im Leichtgewicht. Noch bekannter wurde er 2017 durch den Boxkampf gegen Floyd Mayweather. McGregor verlor zwar, war danach aber um 75 Millionen Dollar reicher.

Dustin Poirier ist seit 2009 Profi. Der US-Amerikaner war einmal UFC-Champion im Leichtgewicht.