Im Main Event von UFC 263 treffen Israel Adesanya und Marvin Vettori aufeinander. Den ersten Kampf der beiden hatte 2018 Adesanya gewonnen. Wie Ihr UFC 263 im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Neben dem Rematch von Israel Adesanya und Marvin Vettori gibt es auch einen weiteren Titelkampf sowie die Rückkehr von Nate Diaz.

Hier gibt es alle Infos, wie Ihr UFC 263 im TV und Livestream verfolgen könnt.

UFC 263: Adesanya vs. Vettori 2 heute live im TV und Livestream

Wie alle größeren UFC-Events beginnt auch UFC 263 um 4 Uhr deutscher Zeit. Als Austragungsort dient die Gila River Arena in Glendale, Arizona. Bis zu 18.000 Fans werden live vor Ort dabei sein können.

Die komplette Main Card könnt Ihr beim Streamingdienst DAZN sehen. Die Übertragung beginnt um 4 Uhr. Auf DAZN könnt Ihr zwischen einer deutschen und der amerikanischen Tonspur wählen.

Folgendes Personal führt Euch durch die Sendung:

Kommentator: Mark Bergmann

Mark Bergmann Experte: Sebastian Hackl

Bei der amerikanischen Tonspur wird Euch die UFC-Crew rund um Kommentator Jon Anik sowie den Experten Joe Rogan und Daniel Cormier durch die Sendung führen.

UFC 263: Verteidigt Adesanya zum dritten Mal seinen Titel?

Nach der Niederlage gegen Halbschwergewichtschampion Jan Blachowicz ist Israel Adesanya wieder im gewohnten Terrain. Der Mittelgewichtschampion verteidigt gegen Marvin Vettori seinen Titel. Vor drei Jahren besiegte Adesanya den Italiener, damals nur via Split-Decision.

Während Adesanya seinen letzten Kampf verlor, sah er ansonsten fast unschlagbar aus. In der UFC konnte er Siege gegen Paulo Costa, Yoel Romero, Robert Whittaker, Kelvin Gastelum, Anderson Silva, Derek Brunson und eben Vettori einfahren. Vettori hingegen hat seit seiner Niederlage gegen Adesanya keinen Kampf mehr verloren. Er holte sich ein Quintett an Siegen über Cezar Ferreira, Andrew Sanchez, Karl Roberson, Jack Hermansson und Kevin Holland - wobei die letzten beiden besonders beeindruckend waren.

Adesanya ist besonders nach Vettoris Sieg über Holland gewarnt: Vettori dominierte Holland am Boden und hatte somit leichtes Spiel. Genau diese Situation hatte der in Nigeria geborenen Neuseeländer ebenfalls gegen Jan Blachowicz. Der Pole brachte Adesanya zu Boden und hatte somit den halben Kampf in der Tasche.

UFC 263: McGregor-Bezwinger Nate Diaz ist zurück

Nicht viele haben in ihrer Karriere gegen Conor McGregor gewonnen, Nate Diaz gehört zu diesem Kreis. Lange Zeit war Diaz nicht mehr aktiv. Nach dem Rückkampf gegen McGregor verschwand er fast drei Jahre lang von der Bildfläche, damals kämpfte er danach gegen Anthony Pettis und Jorge Masvidal. Seit seinem letzten Kampf im November 2019 hatte er wieder pausiert.

Nun geht es für ihn gegen Leon Edwards, immerhin die Nummer drei der Weltergewichtswelt. Sollte Diaz diesen Kampf gewinnen, wird gemunkelt, dass er den Titelkampf gegen Champion Kamaru Usman erhalten würde. Spannung ist also reichlich geboten!

UFC 263: Die komplette Kampf-Card