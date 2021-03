UFC Fight Night: Brunson vs. Holland heute live im TV und Livestream

Bei der UFC Fight Night kommt es heute Nacht zum Kampf zwischen Derek Brunson und Kevin Holland. SPOX sagt, wie Ihr das Duell live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die UFC Fight Night live und in voller Länge sehen? Jetzt DAZN sichern!

UFC Fight Night: Termin, Austragungsort

In der Nacht von Samstag (20. März) auf Sonntag (21. März) steht schon die nächste UFC Fight Night an. Die Hauptkämpfe beginnen um 3 Uhr deutscher Zeit. Höhepunkt des Abends wird das Aufeinandertreffen zwischen Derek Brunson und Kevin Holland sein. Gekämpft wird erneut im UFC APEX in Las Vegas.

UFC: Die Fightcard für das Event

Gewichtsklasse Kampfpaarung Mittelgewicht Derek Brunson vs. Kevin Holland Leichtgewicht Gregor Gillespie vs. Brad Riddell Schwergewicht Tai Tuivasa vs. Don'Tale Mayes Bantamgewicht Adrian Yanez vs. Gustavo Lopez Weltergewicht Song Kenan vs. Max Griffin Strohgewicht (Damen) Cheyanne Buys vs. Montserrat Ruiz

UFC Fight Night: Edwards vs. Muhammad heute live im TV und Livestream

Die Fight Night seht Ihr nicht im Free-TV. DAZN überträgt den Hauptkampf ab 3 Uhr. Verfolgen könnt Ihr den Hauptkampf in der Nacht von Samstag auf Sonntag entweder mit deutschem Kommentar oder dem englischen Originalkommentar. Ihr habt die freie Wahl.

DAZN ist für all jene, die bislang noch keine Kunden waren, die ersten 30 Tage kostenlos. In dem Probemonat könnt Ihr prüfen, ob das Sport-Angebot Euch überhaupt zusagt. Anschließend ist es Euch möglich, in ein kostenpflichtiges Abonnement überzugehen. Ihr habt die Wahl zwischen einem Monatsabo, für das Ihr monatlich 11,99 Euro zahlt, und einem Jahresabo, für das einmalig 119,99 Euro fällig werden.

DAZN ist das deutsche Zuhause der UFC. Ihr seht somit nicht nur die Fight Night, sondern viele weitere UFC-Events. Bei dem Streamingdienst bekommt Ihr zudem jede Menge Live-Fußball geboten.

Im Programm enthalten: Alle Freitagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Europa League, die Primera Division, die Serie A oder die Ligue 1. Heißt wiederum: Ihr kommt in den Genuss von Superstars wie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Antoine Griezmann, Karim Benzema, Sergio Ramos, Zlatan Ibrahimovic, Neymar und Kylian Mbappe.

Aber das ist noch nicht alles. DAZN zeigt auch live auch US-Sport (NBA, NHL, NFL, MLB), Handball, Tennis, Boxen, MMA, Rugby, Golf, Darts und noch mehr. Jetzt kostenlosen Probemonat abschließen.

UFC: Die nächsten Kämpfe im Überblick - Termine

Die UFC hat weitere Events für die kommenden Wochen und Monate angesetzt. SPOX liefert Euch eine Übersicht.

Datum Bezeichnung Main Event 21. März Fight Night Derek Brunson - Kevin Holland 28. März UFC 260 Stipe Miocic - Francis Ngannou 10. April Fight Night Darren Till - Marvin Vettori 17. April Fight Night Robert Whittaker - Kevin Gastelum 24. April UFC 261 Kamaru Usman - Jorge Masvidal 1. Mai Fight Night Dominick Reyes - Jiri Prochazka

UFC Fight Night: Derek Brunson - Kevin Holland im Vergleich