UFC-Champion Jan Blachowicz exklusiv: Aleksandar Rakic ist "ein guter Fighter"

Nach seinem Sieg über Israel Adesanya hat Halbschwergewichtschampion Jan Blachowicz im Gespräch mit SPOX und DAZN Wiens UFC-Star Aleksandar Rakic Aussichten auf einen Titelkampf gemacht.

Blachowicz, der bei UFC 259 Mittelgewichtschampion Adesanya besiegt hatte, sagte über Rakic: "Ich hatte auch schon viele nicht so berauschende Kämpfe in meiner Karriere. Es sah so aus, als wollte keiner etwas riskieren." Rakic hatte sich gegen Thiago Santos nach Punkten durchgesetzt, ließ allerdings Chancen auf ein vorzeitiges Ende aus.

Der Pole bezeichnete Rakic als "guten Fighter". Dennoch sei als nächstes Glover Teixeira, aktuell Nummer eins der Halbschwergewichtsdivision, an der Reihe. "Vielleicht ist es aber so, dass Rakic gegen Teixeira kämpfen muss. Und der Sieger darf gegen mich kämpfen", mutmaßte Blachowicz, der mindestens sechs Monate Pause machen wolle.

Anders als die meisten Experten rechnet er nicht damit, dass sich Jon Jones lange Zeit im Schwergewicht aufhalten wird. "Ich glaube, Ende des Jahres kämpft er wieder im Halbschwergewicht. Vielleicht dann ja gegen mich", so Blachowicz.