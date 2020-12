UFC Fight Night: Jack Hermansson vs. Marvin Vettori heute live im TV und Livestream

Die nächste UFC Fight Night steht an! Im Hauptkampf stehen sich heute Nacht Jack Hermansson und Marvin Vettori, der Kevin Holland kurzfrisitig ersetzt, gegenüber. SPOX zeigt Euch, wo und wann Ihr den Kampf live im TV und Livestream sehen könnt.

UFC Fight Night: Hermansson vs. Vettori: Ort und Uhrzeit

Die UFC Fight Night steigt in der heutigen Nacht von Samstag (5. Dezember) auf Sonntag (6. Dezember). Nach Abschluss der Vorkämpfe startet die Main Card um 4 Uhr mitteleuropäischer Zeit, darunter auch der Kampf zwischen Jack Hermansson und Marvin Vettori.

Das UFC-Event findet im UFC Apex in Las Vegas in Nevada statt. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sind weiterhin keine Zuschauer in der Arena zugelassen.

Jack Hermansson vs. Marvin Vettori heute live im TV und Livestream

DAZN hat sich die Übertragungsrechte an allen Events der UFC gesichert und zeigt somit alle Kämpfe der Main Card live in voller Länge. Dabei könnt Ihr zwischen dem deutschen und dem amerikanischen Original-Kommentar wählen.

UFC Fight Night: Darum kämpft Hermansson nicht gegen Holland

Bäumchen wechsele dich in der UFC! Der Kampf zwischen Jack Hermansson und Marvin Vettori steht erst seit rund einer Woche fest. Eigentlich hätte der Norweger gegen Kevin Holland im Oktagon gestanden, der wiederum Ersatz von Darren Till war. Beide Kämpfer waren allerdings positiv auf Covid-19 getestet worden. Bereits für UFC 256 am 12. Dezember waren aufgrund von Corona mehrere Titelkämpfe abgesagt worden.

Um eine erneute Absage eines Hauptkampfes zu verhindern, lieferte die UFC bereits einen Tag nach Bekanntgabe des Ausfalls von Holland eine weitere Alternative: Vettori. Der Italienier wurde von seinem Kampf gegen Ronaldo "Jacaré" Souza bei UFC 256 abgezogen und bestreitet somit seinen ersten UFC-Hauptkampf.

Auch der kommende Gegner von Holland steht bereits fest, sollte er in den kommenden Tagen einen negativen Coronatest vorzeigen können. Er würde Vettoris Platz bei UFC 256 einnehmen und könnte gegen Souza seinen fünften Sieg in diesem Jahr feiern.

UFC Fight Night: Die komplette Fightcard