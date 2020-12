UFC 256: Figueiredo vs. Moreno heute live im TV und Livestream

In der Nacht zum Sonntag findet in der UFC der Kampf zwischen Deiveson Figueiredo und Brandon Moreno statt. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Infos zum Kampf sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

UFC 256: Wo und wann findet das Event statt?

Austragungsort der UFC 256 ist das UFC-Apex-Werk in Las Vegas, Nevada, in den Vereinigten Staaten. Das Mainevent um den Kampf zwischen Deiveson Figueiredo und Brandon Moreno soll dabei um etwa 4 Uhr deutscher Zeit am frühen Sonntagmorgen (13.12.2020) stattfinden, zuvor laufen noch die Kämpfe der Preliminary Card.

UFC 256: Die Fight Card im Überblick

Main Card Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Fliegengewicht Deiveson Figueiredo (C) vs. Brandon Moreno Leichtgewicht Tony Ferguson vs. Charles Oliveira Strohgewicht (Frauen) Mackenzie Dern vs. Virna Jandiroba Mittelgewicht Kevin Holland vs. Ronaldo Souza Schwergewicht Junior dos Santos vs. Ciryl Gane Preliminary Card Federgewicht Cub Swanson vs. Daniel Pineda Leichtgewicht Renato Moicano vs. Rafael Fiziev Federgewicht Gavin Tucker vs. Billy Quarantillo Strohgewicht (Frauen) Tecia Torres vs. Sam Hughes early Preliminary Card Federgewicht Chase Hooper vs. Peter Barrett

UFC 256: Die Übertragung im TV und Livestream

Den Hauptkampf zwischen Deiveson Figueiredo und Brandon Moreno könnt Ihr live und in voller Länge bei DAZN sehen. Um etwa 4 Uhr deutscher Zeit beginnt dort die Übertragung mit Moderator Mark Bergmann und Experte Elias Stefanescu. Alternativ könnt Ihr auch auf den englischen Originalkommentar zurückgreifen.

Wer weitere Highlights aus der Welt des Kampfsports live sehen möchte, kann über ein dauerhaftes Abonnement bei DAZN nachdenken. Dort sehr Ihr neben weiteren UFC-Kämpfen auch das Box-Highlight am kommenden Samstag zwischen Anthony Joshua und Kubrat Pulev. Zusätzlich hat das "Netflix des Sports" auch Fußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1), US-Sport (NFL, NHL, MLB), Tennis, Motorsport, Handball, Wintersport, Darts, Hockey oder Snooker im Programm.

Nach Ablauf eines gratis Probemonats könnt Ihr DAZN schon ab wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich abonnieren.

UFC 256 - Figueiredo vs. Moreno: Head to Head