UFC Fight Night 176 mit Alistair Overeem vs Augusto Sakai heute live: Übertragung, TV, Livestream, Uhrzeit, Fightcard

In der Nacht von Samstag auf Sonntag steigt die UFC Fight Night 176 mit dem Hauptkampf zwischen Alistair Overeem und Augusto Sakai. Wir geben Euch alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream sowie zur Uhrzeit und Fightcard.

UFC Fight Night 176 mit Overeem vs. Sakai: Uhrzeit, Austragungsort

Die UFC Fight Night 176 steigt heute Nacht von Samstag (05. September) auf Sonntag (06. November).

Austragungsort ist die UFC Apex Arena in Las Vegas.

Der Hauptkampf zwischen Alistair Overeem und Augusto Sakai steigt ab 3 Uhr deutscher Zeit mit dem Beginn der Maincard.

FC Fight Night 176 mit Overeem vs. Sakai heute live im TV und Livestream

Alistair Overeem und Augusto Sakai im Vergleich

Die Favoritenrolle liegt heute bei der Nummer sechs des UFC-Ranking, Alistair Overeem. Das liegt vor allem an der Erfahrung des 40-Jährigen, der 38 Kämpfe mehr auf dem Buckel hat als sein elf Jahre jüngerer Kontrahent.

Von seinen letzten vier Kämpfen konnte der Niederländer drei gewinnen, davon auch seinen letzten gegen Walt Harris am 16. Mai. Insgesamt steht er bei einer Bilanz von 46 Siegen aus 65 Kämpfen.

Die Bilanz von Sakai ist dahingegen noch beeindruckender. Der Brasilianer mit japanischen Wurzeln gewann 15 seiner 17 MMA-Kämpfe, darunter alle vier seiner bisherigen UFC-Kämpfe. Allerdings wird Overeem der bis dato schwerste Gegner des 29-Jährigen sein.

Alistair Overeem Augusto Sakai Alter: 40 (17. Mai 1980) 29 (19. Mai 1991) Nationalität: Niederlande Brasilien Kampfname: The Demolition Man - Größe: 1,93m 1,91m Gewichtsklasse: Schwergewicht Schwergewicht UFC-Ranking: #6 #9 MMA-Kämpfe gesamt: 65 17 MMA-Siege gesamt: 46 15 ... durch K.o.: 24 11 ... durch Submission: 17 0 ... durch Punkte: 5 4

UFC Fight Night 176 heute live: Fightcard mit Overeem vs. Sakai