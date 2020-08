UFC 252: TV-Übertragung, Termin, Datum, Livestream

Bei der UFC 252 kommt es unter anderem zum Aufeinandertreffen von Stipe Miocic und Daniel Cormier. Alles zur Übertragung im TV und Livestream und wann das Spektakel steigt, erfahrt Ihr hier.

UFC 252: Wann und wo wird gekämpft?

Termin für die kommende UFC 252 ist die Nacht von Samstag, den 15. August, auf Sonntag, den 16. August. Los geht's um 4 Uhr deutscher Zeit.

Austragungsort ist wie so häufig seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie das UFC Apex in Las Vegas.

UFC 252 im TV und Livestream: So funktioniert die Übertragung

Livebilder des Events bekommt Ihr bei DAZN. Der Streamingdienst hat sich die Rechte an allen UFC- und Bellator-Events gesichert und zeigt Euch die Hauptkämpfe live und in voller Länge.

Übertragungsbeginn ist pünktlich zum Start um 4 Uhr, wie immer bei DAZN habt Ihr die Wahl zwischen dem US-Originalkommentar und den deutschsprachigen Einschätzungen von Mark Bergmann und Sebastian Hackl.

Ein Abonnement bei DAZN kostet Euch im Monatsabo 11,99 Euro oder 119,99 Euro im Jahresabo.

Die Fight Card bei UFC 252: Miocic vs. Cormer als Hauptkampf

Neben dem Kampf um den Schwergewichtstitel zwischen Stipe Miocic und Daniel Cormier stehen zehn weitere Fights auf der Fight Card.

Kämpfer 1 Gewichtsklasse Kämpfer 2 Stipe Miocic (C) Schwergewicht, Titelkampf Daniel Cormier Sean O'Malley Bantamgewicht Marlon Vera Junior Dos Santos Schwergewicht Jairzinho Rozenstruik John Dodson Bantamgewicht Merab Dvalishvili Magomed Ankalaev Halbschwergewicht Ion Cutelaba Jim Miller Leichtgewicht Vinc Pichel Ashley Yoder Strohhalm für Frauen Livinha Souza Chris Daukaus Schwergewicht Parker Porter Felice Herrig Strohhalm für Frauen Virna Jandiroba Herbert Burns Federgewicht Daniel Pineda TJ Brown Federgewicht Danny Chavez

Marlon Vera: Der etwas andere UFC-Kämpfer

Marlon Vera hat es geschafft. Aus ärmlichen Verhältnissen in Ecuador schaffte es der 27-Jährige durch das Kämpfen in die USA und ist bei UFC 252 im Co-Hauptkampf gegen Sean O'Malley gefordert.

Ein Sieg könnte ihn einen Schritt näher an den Titel bringen. Seine Motivation, das Beste aus sich herauszuholen, ist allerdings seit jeher eine andere: "Am Anfang ging es darum, meine Familie hierher zu bringen. Dann ging es darum, sie hier zu behalten. Dann war es die Operation meiner Tochter, und ich habe auch das geschafft", so Vera bei UFC.com.

In den Oktagon steigt er dennoch weiterhin, denn: "Jetzt geht es darum, das Haus abzubezahlen, und danach, wenn das Haus abbezahlt ist, geht es um die Zukunft meiner Kinder, um ihr College, darum, was sie machen wollen, was sie werden wollen."