UFC-News: Kämpft Khabib Nurmagomedov zum Abschluss seiner Karriere gegen Legende Georges St. Pierre?

UFC-Star Khabib Nurmagomedov (28-0) könnte bei einem krönenden 30. Kampf seiner Mixed-Martial-Arts-Karriere gegen Legende Georges St. Pierre ins Octagon steigen. Das bestätigte UFC-Präsident Dana White am Montag.

Schau Dir alle großen UFC-Events live auf DAZN an. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat.

Zunächst steht für Leichtgewicht-Champion Khabib (31), der im Oktober 2018 Conor McGregor durch Aufgabe klar bezwungen hatte, im Jahr 2020 wohl noch ein Kampf gegen Interimschamp Justin Gaethje an.

Mit einem Sieg über Gaethje würde der Russe seine Bilanz auf 29-0 stellen. Sein Vater, der Anfang Juli nach einer Corona-Infektion verstorben war, hatte im vergangenen Jahr ein Karriereende Khabibs angedeutet, sollte er wirklich 30 Kämpfe in Folge gewinnen.

Damit stünde 2021 Khabibs letzter UFC-Kampf an. Laut Dana White dürfte er sich in dem Fall seinen Gegner aussuchen. "Ich weiß, dass Conor den Rückkampf will. Das ist eine Möglichkeit. Auch gegen St. Pierre hätte ich nichts, wenn es sein letzter Kampf wäre", sagte White zu ESPN. "Ich würde alles tun, was Khabib will."

Georges St. Pierre (39) ist für viele Fans und Experten einer der besten UFC-Fighter aller Zeiten. Eigentlich hat der Kanadier seine Karriere schon beendet, ein Comeback gegen Khabib, der ein großer Bewunderer von "GSP" ist, wäre aber nicht ausgeschlossen. "Wir haben versucht, den Fight auf die Beine zu stellen", hatte St. Pierre 2019 verraten. "Khabib wollte ihn, ich wollte ihn, aber die UFC hatte andere Pläne."