Fight Night: Deiveson Figueiredo vs. Joseph Benavidez 2 - TV, Termine, Datum

Bei der UFC Fight Night treffen Deiveson Figuereido und Joseph Benavidez erneut aufeinander. Wann das Event stattfindet und wo Ihr es gucken könnt? Hier bekommt Ihr alle Infos.

Wollt Ihr den Fight zwischen Figueiredo und Benavidez live und exklusiv sehen? Dann sichert Euch Euren kostenlosen Probemonat auf DAZN und verpasst nichts!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Fight Night: Figueiredo vs. Benavidez 2 - Zeit, Datum, Ort

Der Fight zwischen Figueiredo und Benavidez steigt am 19. Juli 2020, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Die genaue Uhrzeit hängt auch von der Länge der Vorkämpfe ab. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Kampf gegen 2 Uhr deutscher Zeit beginnen wird.

Austragungsort des Events wird das Flash Forum auf Yas Island in Abu Dhabi sein. Aufgrund der Coronakrise kann der Kampf nicht in den USA stattfinden, alle Teilnehmer mussten sich in Quarantäne begeben und wurden vor dem Flug in die Vereinigten Arabischen Emirate negativ getestet.

Fight Night: Figueiredo vs. Benavidez 2 - Hintergrund, Infos, Statistiken

Figuereido und Benavidez treffen zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahres aufeinander. Bereits im Februar kämpften die beiden Kontrahenten gegeneinander um den vakanten Titel im Fliegengewicht. Damals setzte sich Figuereido durch, verstieß aber gegen die Gewichtsauflagen der Klasse.

Der Brasilianer Figuereido hat bislang 19 Kämpfe in der UFC bestritten und davon 18 - neun durch K.o. und sechs durch Aufgabe - gewonnen. Bislang musste der 32-Jährige erst eine Niederlage einstecken. Sein US-amerikanischer Herausforderer kommt in 34 Kämpfen auf 28 Siege, davon acht durch K.o und neun durch Aufgabe. Sechsmal verlor Benavidez bereits.

Fight Night: Figueiredo vs. Benavidez 2 - Übertragung im TV und Livestream

Das Rematch der beiden Superstars wird live und exklusiv bei DAZN zu sehen sein. Der Streamingdienst überträgt das gesamte Event aus Abu Dhabi live. Kommentieren wird Mark Bergmann.

DAZN kostet 119,99 Euro pro Jahr oder 11,99 Euro pro Monat. Neukunden können allerdings einen kostenlosen Probemonat bei dem Anbieter abschließen.

Neben der UFC hat DAZN zahlreichen weiteren Spitzensport im Programm, zum Beispiel US-Sport, Golf, Tennis und die WWE. Aus dem Fußball überträgt der Anbieter unter anderem die Champions League, die Europa League, LaLiga und die Serie A.

© DAZN

Fight Night: Figueiredo vs. Benavidez 2 - Kämpfe der Main Card

Das Aufeinandertreffen zwischen Figuereido und Benavidez ist das Main Event des Abends, zuvor gibt es allerdings noch vier weitere Kämpfe auf der Main Card.

Hier seht Ihr alle Kämpfe im Überblick: