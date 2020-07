UFC 251, Usman vs. Masvidal: Ort, Datum, Übertragung im TV und Livestream

Der Kampf zwischen Kamaru Usman und Jorge Masvidal findet nun doch statt! Wo und wann das Spektakel steigen soll und wo Ihr es verfolgen könnt, verrät dieser Artikel.

Usman vs. Masvidal: Wann und wo findet der Kampf statt?

Der Kampf steigt am Sonntag, dem 12.7.2020. Der genaue Beginn des Kampfes ist wie immer auch von der Länge aller anderen Kämpfe an dem Tag abhängig, aktuell wird davon ausgegangen, dass die Hauptkämpfe gegen 4 Uhr deutscher Zeit beginnen werden.

Ausgetragen wird UFC 251 in Yas Island in Abu Dhabi. Ursprünglich wäre das Event in Perth, Australien, geplant gewesen. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde es in die Vereinigten Arabischen Emirate verlegt.

Datum: 12.7.2020

12.7.2020 Zeit: gegen 4 Uhr

gegen 4 Uhr Ort: Abu Dhabi

Usman vs. Masvidal: Wer überträgt den Kampf?

Der Mega-Fight wird live und exklusiv von DAZN übertragen. Der Streamingdienst hat sich die Exklusivrechte am gesamten Event UFC 251 gesichert.

Kommentiert wird der Kampf in der Nacht von Sebastian Hackl, Andreas Kraniotakes und Elias Stefanescu stehen ihm als Experten zur Seite.

Neben UFC überträgt DAZN auch Spitzen-Fußball (unter anderem Champions League, Europa League, LaLiga und Serie A), die NBA, die NFL und weitere Top-Sportarten wie Tennis oder die WWE.

DAZN kostet 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr.

Usman vs. Masvidal: Besondere Corona-Maßnahmen

Der Kampf zwischen Usman und Masvidal findet unter besonderen Umständen statt. Aufgrund der Coronakrise mussten beide Kämpfer besondere Vorkehrungen treffen.

Sowohl Usman als auch Masvidal mussten sich zunächst in Las Vegas auf das Virus testen lassen und anschließend in Quarantäne begeben. Erst nach einem negativen Ergebnis fliegen sie nach Abu Dhabi, wo sie erneut getestet werden sollen.

Usman vs. Masvidal: Die Main Card bei UFC 251