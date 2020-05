UFC kehrt mit einer englischen Woche live auf DAZN zurück

Als eine der ersten Sportarten seit dem Aussetzen der Live-Sport-Events bedingt durch die Coronavirus-Pandemie, wagt sich die UFC zurück und veranstaltet gleich drei Kampfnächte in nur einer Woche. Die Kämpfe finden unter Einhaltung strenger Maßnahmen und vor leeren Rängen in Jacksonville, Florida statt. DAZN zeigt die Maincard aller Kampfnächte live.

Den Auftakt macht an diesem Sonntagmorgen um 04:00 Uhr ein sogenanntes "Numbered Event" mit UFC 249. Ursprünglich sollte dort der langersehnte Kampf zwischen Tony Ferguson und Khabib Nurmagomedov stattfinden. Dieser Kampf musste zum bereits 5. Mal abgesagt werden.

Für Nurmagomedov, der aufgrund der Pandemie in seiner Heimat festsitzt und nicht in die USA einreisen kann, springt nun Justin Gaethje ein. Der Gewinner sichert sich den Interim-Titel im Leichtgewicht und könnte dann vermutlich, sobald wieder möglich, auf den ungeschlagenen Champion Nurmagomedov treffen.

Auch die anderen Kämpfe der Main- und Undercard haben es in sich. So tritt unter anderem Henry Cejudo gegen Dominick Cruz um den Titel im Bantamgewicht an. Für Cejudo ist dies seine erste Titelverteidigung (im Bantamgewicht) in der UFC. Erfolge ist er allerdings gewöhnt. 2008 hat er Olympia-Gold im Ringen für die USA gewonnen.

Am Donnerstagmorgen, 14. Mai ab 03:00 Uhr, überträgt DAZN die UFC Fight Night mit dem Hauptkampf zwischen Anthony Smith und Glover Teixeira. Am Sonntag, 17. Mai ab 03:00 Uhr folgt dann bereits die nächste UFC Fight Night mit dem Hauptkampf zwischen Alistair Overeem und Walt Harris.

UFC live auf DAZN mit deutschem Kommentar

Wie gewohnt können sich UFC-Fans auf DAZN zwischen dem Originalkommentar oder den deutschen DAZN-Kommentatoren entscheiden. UFC 249 kommentiert Sebastian Hackl mit Andreas Kraniotakes als Experte. Bei der Fight Night am 14. Mai ist Hackl alleiniger Kommentator und am darauffolgenden Sonntag ist Mark Bergmann im Einsatz.

Vor UFC 249 hat unser UFC-Kommentator Sebastian Hackl auch noch eine neue Podcast-Folge aufgenommen, in der er die wichtigsten Ereignisse in den vergangenen Wochen zusammenfasst und auf die Kämpfe vorausblickt.

UFC 249 - Ferguson gegen Gaethje: Vergleich, Head-to-Head