Aufgrund der Corona-Pandemie müssen alle Sportarten kürzertreten. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wann und wo die nächste Fight Night der UFC stattfinden soll?

UFC: Wann und wo findet die nächste Fight Night statt?

Laut aktuellem Stand soll am 25. April das nächste UFC-Event stattfinden. Austragungsort hierfür soll die Pinnacle Bank Arena City in Lincoln, Nebraska, sein. Normalerweise hätten hier bis zu 15.500 Zuschauer live mit dabei sein können. Aufgrund der Corona-Situation wird dieses Event, sofern es stattfindet, ohne Zuschauer ausgetragen.

Angesetzt sind für den Abend folgende Kämpfe:

Anthony Smith vs. Glover Teixeira

Ovince Saint Preux vs. Shamil Gamzatov

Billy Quarantillo vs. Gavin Tucker

UFC: Welche Kämpfe sind wegen des Coronavirus abgesagt worden?

Bislang sind wegen der Corona-Pandemie drei UFC Fight Nights sowie ein UFC-Major-Event abgesagt worden.

Am 21. März, 28. März und 11. April wären die UFC Fight Nights ausgetragen worden. Unter anderem hätten Francis Ngannou, Alistair Overeem und Tyron Woodley gekämpft.

Bei UFC 249 sollte es eigentlich zum Kampf zwischen Khabib Nurmagomedov und Tony Ferguson kommen. Aufgrund der Einreisebestimmungen in den USA konnte Khabib, der aus Russland stammt, nicht einreisen. Daher wurde er durch Justin Gaethje ersetzt. Am Ende konnte dieser Kampf aber ebenfalls nicht stattfinden.

MMA: Wieso konnte UFC 249 nicht trotzdem ausgetragen werden?

Die UFC plante, UFC 249 in einem Casino, das in einem Indianerreservat liegt, auszutragen. So wären die Gesetze des Bundesstaats Kalifornien außer Kraft getreten. In Kalifornien ist es nämlich nicht erlaubt, bis zum 31. Mai eine Sportveranstaltung auszutragen.

"Ich habe heute einen Anruf von höchster Ebene von Disney und von ESPN bekommen. Die Verantwortlichen haben mich gebeten, dieses Event am nächsten Samstag nicht durchzuführen", erklärte UFC-Präsident Dana White am 10. April gegenüber ESPN.

Gerüchteweise hatte die UFC sogar geplant, eine Insel für die Veranstaltungen zu kaufen.

© imago images

UFC: Diese Kämpfe sollen als Nächstes stattfinden

Neben der Fight Night am 25. April sind bislang diese Kämpfe angesetzt worden:

2. Mai: UFC Fight Night in der Chesapeake Energy Arena City in Oklahoma City, Oklahoma

Jack Hermansson Chris Widman Claudia Gadelha Marina Rodriguez Andrei Arlovski Philipe Lins

2. Mai: UFC 250 in Ginasio do Ibirapuera in Sao Paulo, Brasilien