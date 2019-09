UFC: Khabib Nurmagomedov gegen Dustin Poirier - Die Highlights

Khabib Nurmagomedov hat bei UFC 242 seinen Titel gegen Dustin Poirier verteidigt. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr die Highlights zu dem Kampf sehen könnt.

Der Russe besiegte Dustin Poirier in Runde 3 nach einem Rear Naked Choke via Submission. Damit ist Nurmagomedov in seiner Karriere weiterhin ungeschlagen und steht nun bei einer Bilanz von 28 Siegen und null Niederlagen.

Khabib gegen Poirier: Die Highlights

Den kompletten Kampf könnt Ihr beim Streamingdienst DAZN im Re-Live sehen!

Auf DAZN könnt Ihr alle UFC-Events sowohl live als auch im Re-Live verfolgen.

Außerdem hat DAZN unter anderem die Bundesliga, UEFA Champions League, UEFA Europa League und die spanische La Liga im Programm.

Ein Abo beim Streamingdienst kostet monatlich 11,99 Euro. Ihr könnt aber auch ein Jahresabo in Höhe von 119,99 Euro abschließen und müsst somit nur knapp zehn Euro im Monat zahlen.

UFC 242: Khabib verteidigt Titel

Nurmadomedov hatte bereits in der ersten Runde die Möglichkeit, den Kampf durch Ellenbogenschläge zu beenden. Poirier rettete sich über die Zeit. Nach der kurzen Rundenpause kam der Amerikaner gestärkt zurück und setzte Khabib mit einigen Schlägen unter Druck.

The Eagle hielt diesem Stand und brachte Poirier wieder zu Boden. Die dritte Runde lieferte fast eine Überraschung: Bei einem Takedown-Versuch konnte Poirier Khabib beinahe in eine Guillotine nehmen, konnte den Griff aber nicht endgültig schließen.

Khabib machte danach ernst, holte sich im Bodenkampf die Oberhand und bewegte sich in die Lage für einen Rear Naked Choke. Nach 2:06 Minuten in der dritten Runde musste Poirier schließlich abklopfen.

Khabib vs. Poirier: Die Stimmen zum Kampf

Nach dem Kampf wollte sich Khabib noch nicht auf seinen nächsten Gegner festlegen, Poirier dagegen kämpfte mit den Tränen.

Khabib: "Ich bin gesegnet, dass ich meinen Coach, meinen Vater und meine Brüder hier bei mir habe. Alles, was ich erreicht habe, verdanke ich ihnen."

"Ich bin gesegnet, dass ich meinen Coach, meinen Vater und meine Brüder hier bei mir habe. Alles, was ich erreicht habe, verdanke ich ihnen." Poirier: "Ich wusste, dass er viel Druck machen und ich oft am Zaun sein werde. Ich habe mich selbst im Stich gelassen. Ich hatte das Gefühl, dass meine gesamte Karriere auf diesen Moment hingeführt hat. Ich war so gut vorbereitet, aber jetzt muss ich jeden Morgen mit diesem Ergebnis aufwachen und in den Spiegel schauen."

UFC 242: Die Ergebnisse des Events im Überblick

Gewichtsklasse Sieger Verlierer Methode Runde Zeit Leichtgewicht Khabib Nurmagomedov Dustin Poirier Submission 3 2:06 Leichtgewicht Paul Felder Edson Barboza Split Decision 3 5:00 Leichtgewicht Islam Makhachev Davi Ramos Unanimous Decision 3 5:00 Schwergewicht Curtis Blaydes Shamil Abdurakhimov TKO 2 2:22 Leichtgewicht Diego Ferreira Mairbek Taisumov Unanimous Decision 3 5:00 Fliegengewicht Joanne Calderwood Andrea Lee Split Decision 3 5:00 Federgewicht Lerone Murphy Zubaira Tukhugov Unentschieden - Split Draw 3 5:00 Catchgewicht* Sarah Moras Liana Jojua TKO 3 2:26 Leichtgewicht Ottman Azaitar Teemu Packalen KO 1 3:31

*Moras hat das Gewichtslimit verpasst, der Kampf war ursprünglich für Bantamgewicht angesetzt.