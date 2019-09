Am Samstag kommt es im Rahmen von UFC 242 zum Kampf zwischen Khabib Nurmagomedov vs. Dustin Poirier um den Titel im Leichtgewicht. Wir verraten Euch, wo das Mega-Event stattfindet.

UFC 242: Wo findet Khabib Nurmagomedov vs. Dustin Poirier statt?

Der Kampf der beiden UFC-Stars steigt am Samstag, den 7. September, in The Arena auf Yas Island in Abu Dhabi. Die Emirate richten den Fight im Rahmen der Abu Dhabi Showdown Week aus.

Aufgrund dessen findet das Event auch ausnahmsweise zur europäischen Primetime statt, Beginn des ersten Kampfes ist um 18 Uhr.

Mit Beginn des Hauptkampfes wird gegen circa 20 Uhr gerechnet.

UFC 242: Khabib vs. Poirier live im TV und Livestream

Für das UFC-Event in Abu Dhabi hat sich DAZN die Übertragungsrechte gesichert. Im TV laufen die Kämpfe nicht, dafür übertragt der Streaming-Dienst ab 18 Uhr alle Kämpfe.

DAZN bietet Euch die Möglichkeit, zwischen dem englischen Originalkommentar und dem deutschen Kommentar von Sebastian Hackl und Karsten Hell zu wählen.

