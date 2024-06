Achtelfinale! Alexander Zverev gewinnt Thriller in Paris - Jan-Lennard Struff gescheitert

Angstgegner Griekspoor hat den Sieg auf dem Schläger

Die Zuschauer staunten nicht schlecht, als ihr Publikumsliebling fast ins Match stolperte. Auf dem Court Philippe Chatrier, dem Hauptplatz der Anlage im Bois de Boulogne, fand sich der "Roi (König) de Boulogne" zunächst überhaupt nicht zurecht. Zverev stand oft falsch zum Ball, bewegte sich schlecht, kam mit Aufschlag und Vorhand nicht zurecht.

Griekspoor holte sich fast folgerichtig den ersten Durchgang. "Er ist ein echt gefährlicher Spieler, großen Respekt an ihn", sagte Zverev, der verriet, "überhaupt nicht gerne gegen Tallon" zu spielen. Die Sätze zwei und drei holte sich der Favorit, den die Franzosen nach seinem folgenschweren Unfall im Halbfinale 2019 gegen Rafael Nadal fest in ihr Herz geschlossen haben.

Als aber scheinbar alles zugunsten von Zverev lief, drehte Griekspoor noch einmal auf. Mit 6:4 gewann die Nummer 25 der Welt den vierten Satz und hatte bei eigener 4:1-Führung den Sieg auf dem Schläger. Vielleicht ist es aber der gewisse Unterschied, der einen Top-Fünf-Spieler wie Zverev in Situationen wie dieser ausmacht: Der Deutsche blieb cool, holte Punkt für Punkt auf und gewann schließlich nach 4:14 Stunden den Tiebreak und das Match. "Ich habe", sagte er, "jede Sekunde genossen."

In der Runde der letzten 16 bekommt es Zverev am Montag mit dem an Nummer 13 gesetzten Dänen Holger Rune oder dem slowakischen Qualifikanten Jozef Kovalik zu tun. Die nächste Station wäre dann das Viertelfinale, das Zverev in Paris bereits fünfmal erreicht hat. In diesem Jahr soll es nicht die Endstation sein: Schließlich wartet Zverev sehnsüchtig auf den ersten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier.